Автопробег в честь 9 Мая организуют «Патриоты Беларуси». Узнали, кто может поучаствовать и какой маршрут

Нас вдохновляет и объединяет немеркнущий образ Великой Победы. Этот праздник – повод встретиться с единомышленниками и наглядно показать: только когда мы вместе, едины, любые трудности по плечу. Такова и одна из целей патриотического автопробега, который пройдет 9 мая. Как стать частью победной автоколонны, рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Ирина Синькевич, пресс-секретарь Республиканского ОО «Патриоты Беларуси»: Это стало доброй традицией. Мы выедем автопробегом и покажем свою любовь к Родине, к мирному небу, отдадим дань благодарности великому поколению победителей.

Александр Самусенко, активист Республиканского ОО «Патриоты Беларуси»:

Мы украшаем наши машины в символы страны – флаг, герб. Собираемся вместе и единой колонной едем по знаковым местам разных городов, памятникам, чтобы почтить память наших предков и вспомнить историю.

Маршрут отличается день ото дня. За время существования организации мы проехали десятки тысяч километров. Мы проехали всю Беларусь. Есть проекты с картами, где отмечены все города, маленькие поселки нашей страны.