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Автопробег в честь 9 Мая организуют «Патриоты Беларуси». Узнали, кто может поучаствовать и какой маршрут

08 мая 2024 09:07
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Нас вдохновляет и объединяет немеркнущий образ Великой Победы. Этот праздник – повод встретиться с единомышленниками и наглядно показать: только когда мы вместе, едины, любые трудности по плечу. Такова и одна из целей патриотического автопробега, который пройдет 9 мая. Как стать частью победной автоколонны, рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии Ирина Синькевич, пресс-секретарь Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси», и Александр Самусенко, активист объединения.

Автопробег в честь 9 Мая организуют «Патриоты Беларуси». Узнали, кто может поучаствовать и какой маршрут-1

Ирина Синькевич, пресс-секретарь Республиканского ОО «Патриоты Беларуси»:
Это стало доброй традицией. Мы выедем автопробегом и покажем свою любовь к Родине, к мирному небу, отдадим дань благодарности великому поколению победителей.

Автопробег в честь 9 Мая организуют «Патриоты Беларуси». Узнали, кто может поучаствовать и какой маршрут-4

Александр Самусенко, активист Республиканского ОО «Патриоты Беларуси»:
Мы украшаем наши машины в символы страны – флаг, герб. Собираемся вместе и единой колонной едем по знаковым местам разных городов, памятникам, чтобы почтить память наших предков и вспомнить историю.

Маршрут отличается день ото дня. За время существования организации мы проехали десятки тысяч километров. Мы проехали всю Беларусь. Есть проекты с картами, где отмечены все города, маленькие поселки нашей страны.

Автопробег стартует 9 мая в 11:30 на автопарковке аквапарка «Лебяжий». Любой желающий может присоединиться. Подробнее в видео.

# День Победы # общество # Ирина Синькевич # Юлия Самусенко # Дмитрий Потапович # Александр Стасевич

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