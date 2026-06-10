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Новости по тегу #Ирина Малёваная

Единый день депутата прошел в Минске
10 июня 2026 18:24

Единый день депутата прошел в Минске

Вопросы ЖКХ и благоустройства города – в Минске прошел единый день депутата
11 марта 2026 17:59

Вопросы ЖКХ и благоустройства города – в Минске прошел единый день депутата

Какие новые спортивные объекты появятся в Минске? Узнали у депутата Мингорсовета
23 мая 2025 15:44

Какие новые спортивные объекты появятся в Минске? Узнали у депутата Мингорсовета

О физической культуре, спортивных мероприятиях и здоровой нации. Большой разговор с депутатом Мингорсовета
12 июля 2024 15:17

О физической культуре, спортивных мероприятиях и здоровой нации. Большой разговор с депутатом Мингорсовета

Можно услышать музыку своего мозга. Рассказываем о необычном оборудовании в РНПЦ спорта
12 июля 2024 15:05

Можно услышать музыку своего мозга. Рассказываем о необычном оборудовании в РНПЦ спорта

Что важно при подготовке спортсменов к Олимпийским играм? Мнение
12 июля 2024 15:04

Что важно при подготовке спортсменов к Олимпийским играм? Мнение

Директор РНПЦ спорта Беларуси: стоматолог может помочь улучшить дыхание, силу и выносливость спортсмена
20 сентября 2023 11:23

Директор РНПЦ спорта Беларуси: стоматолог может помочь улучшить дыхание, силу и выносливость спортсмена

Участвует и Президент Беларуси! Побывали на «Минской лыжне» в Раубичах. Репортаж
25 февраля 2023 09:03

Участвует и Президент Беларуси! Побывали на «Минской лыжне» в Раубичах. Репортаж

Медики из 10 стран обсудили вопросы лечения травматизма. Какие наработки презентовал РНПЦ спорта?
15 декабря 2022 14:14

Медики из 10 стран обсудили вопросы лечения травматизма. Какие наработки презентовал РНПЦ спорта?

Как белорусским спортсменам помогают лечить травмы, не привлекая здравоохранение?
15 декабря 2022 13:23

Как белорусским спортсменам помогают лечить травмы, не привлекая здравоохранение?

«Спортсменам доступно всё». В НОК провели образовательный семинар
20 сентября 2022 20:23

«Спортсменам доступно всё». В НОК провели образовательный семинар

«Каждый едет показать результат». НОК определил состав команды на Игры в Пекине
17 января 2022 21:05

«Каждый едет показать результат». НОК определил состав команды на Игры в Пекине