Новости по тегу #Ирина Малёваная

Благоустройство Минска, оптимизация работы городских служб и обновление инфраструктуры – условия для комфортной жизни минчан. Жителям столицы предлагают варианты решения спорных вопросов представители Мингорсовета.
Традиционно, единый день депутата проходит каждую вторую среду месяца. Такой формат работы позволяет местным жителям напрямую обсудить насущные вопросы и предложить свои идеи по развитию района.
«Минск – это идеальное место, на мой взгляд, на сегодня для занятий физической культурой и спортом».
08 октября 2026 09:48
08 октября 2026 09:44
08 октября 2026 09:18
08 октября 2026 09:01
08 октября 2026 08:58
08 октября 2026 08:41
08 октября 2026 08:35
08 октября 2026 08:31