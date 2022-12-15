Как белорусским спортсменам помогают лечить травмы, не привлекая здравоохранение?

Новости Беларуси. В Минске начался международный научный конгресс «Спортивная травма: профилактика, лечение, восстановление», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске начался международный научный конгресс «Спортивная травма: профилактика, лечение, восстановление», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Обменяться опытом в нашу страну приехали представители 10 государств. Участникам предстоит познакомиться с передовыми подходами в диагностике заболевания и его лечения, обсудить вопросы организации спортивного питания. Немалое место предлагается уделить аспектам реабилитации и восстановления.
Ирина Малеваная, директор РНПЦ спорта:
Мы полностью сформировали замкнутый цикл медицинского сопровождения спортивной травмы. Нашим спортсменам не нужно никуда ездить, мы частично помогаем системе здравоохранения, которая, естественно, загружена большим количеством более серьезных патологий. А все, что касается травмы в спорте и начальных ее проявлений, на сегодня в РНПЦ спорта выполняется полностью.
Делегаты сосредоточат внимание не только на теоретической части, но и поделятся практическими наработками. Конгресс продолжится и завтра, 16 декабря.
Подписывайтесь на нас в Telegram!