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Как белорусским спортсменам помогают лечить травмы, не привлекая здравоохранение?

15 декабря 2022 13:23
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Новости Беларуси. В Минске начался международный научный конгресс «Спортивная травма: профилактика, лечение, восстановление», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Как белорусским спортсменам помогают лечить травмы, не привлекая здравоохранение?-1

Обменяться опытом в нашу страну приехали представители 10 государств. Участникам предстоит познакомиться с передовыми подходами в диагностике заболевания и его лечения, обсудить вопросы организации спортивного питания. Немалое место предлагается уделить аспектам реабилитации и восстановления.  

Как белорусским спортсменам помогают лечить травмы, не привлекая здравоохранение?-4

Ирина Малеваная, директор РНПЦ спорта:  
Мы полностью сформировали замкнутый цикл медицинского сопровождения спортивной травмы. Нашим спортсменам не нужно никуда ездить, мы частично помогаем системе здравоохранения, которая, естественно, загружена большим количеством более серьезных патологий. А все, что касается травмы в спорте и начальных ее проявлений, на сегодня в РНПЦ спорта выполняется полностью.  

Как белорусским спортсменам помогают лечить травмы, не привлекая здравоохранение?-7

Делегаты сосредоточат внимание не только на теоретической части, но и поделятся практическими наработками. Конгресс продолжится и завтра, 16 декабря.  

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# Врачи Беларуси # Ирина Малёваная # Фотофакт

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