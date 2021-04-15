«Проводится вакцинация всей олимпийской сборной». Директор РНПЦ спорта о подготовке атлетов к Играм в Токио

Новости Беларуси. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета начала работать международная научно-практическая конференция «100 дней до Токио», в которой принимают участие медики и спортивные функционеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета начала работать международная научно-практическая конференция «100 дней до Токио», в которой принимают участие медики и спортивные функционеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Основная цель мероприятия – это изучение актуальных направлений научно-методического и медицинского сопровождения подготовки атлетов к Олимпийским играм, а также организация международного обмена знаниями ученых. В ракурсе делегатов конференции и глобальная проблема мирового значения – COVID-19.
Ирина Малеваная, директор РНПЦ спорта:
Специалисты, около 200 человек из более чем 10 стран, планируют обменяться опытом в таких направлениях как спортивная медицина, спортивная травматология, ортопедия. В прошлом году наша страна, как и весь мир, столкнулась с эпидемической проблемой, и это новое направление спортивной медицины. У нас в РНПЦ спорта уже проводится вакцинация в течение трех недель всей олимпийской сборной. Сегодня у нас привиты порядка 50 человек, ни одного побочного действия или какой-то реакции на вакцинацию не зарегистрировано.
Обмениваться мнениями и наработками делегаты будут в течение двух дней, после чего участники и докладчики получат сертификаты соответствующего образца.