«Проводится вакцинация всей олимпийской сборной». Директор РНПЦ спорта о подготовке атлетов к Играм в Токио

Ирина Малеваная, директор РНПЦ спорта:

Специалисты, около 200 человек из более чем 10 стран, планируют обменяться опытом в таких направлениях как спортивная медицина, спортивная травматология, ортопедия. В прошлом году наша страна, как и весь мир, столкнулась с эпидемической проблемой, и это новое направление спортивной медицины. У нас в РНПЦ спорта уже проводится вакцинация в течение трех недель всей олимпийской сборной. Сегодня у нас привиты порядка 50 человек, ни одного побочного действия или какой-то реакции на вакцинацию не зарегистрировано.