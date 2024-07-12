Можно услышать музыку своего мозга. Рассказываем о необычном оборудовании в РНПЦ спорта

Физической культуре и спорту в нашей стране всегда придавалось большое значение. Спортивные достижения белорусских спортсменов известны всему миру. Спорт высоких достижений немыслим без науки и медицины. Не только тренеры, но и врачи причастны к победам на международной арене. Об этом и не только поговорили с гостьей проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Ирина Малеваная, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Спортивная наука – отрасль закрытая, но от этого не менее интересная, так как она точно знает, на что на самом деле способен человек. У вас проводится медико-биологическое тестирование. В чем его суть и что можно выявить при исследовании?