Можно услышать музыку своего мозга. Рассказываем о необычном оборудовании в РНПЦ спорта

Физической культуре и спорту в нашей стране всегда придавалось большое значение. Спортивные достижения белорусских спортсменов известны всему миру. Спорт высоких достижений немыслим без науки и медицины. Не только тренеры, но и врачи причастны к победам на международной арене. Об этом и не только поговорили с гостьей проекта «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии Ирина Малеваная, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Спортивная наука – отрасль закрытая, но от этого не менее интересная, так как она точно знает, на что на самом деле способен человек. У вас проводится медико-биологическое тестирование. В чем его суть и что можно выявить при исследовании?
Ирина Малеваная, депутат Минского городского Совета депутатов:
Спортивная медицина – это медицина катастроф. Еще с послевоенных лет кабинеты врачебного контроля за спортсменами использовались в том числе для людей экстремальных профессий, чтобы сопровождать их в каких-то экстремальных или чрезвычайных ситуациях.
Спортивная медицина зачастую тестирует возможности человеческого организма по различным направлению. У нас есть ряд оборудования, которое также уникальное в стране, которое помогает в кратчайшие сроки определить психологический статус спортсмена, его слабые и сильные стороны, предложить возможные методики коррекции. Причем эта коррекция может быть как аппаратная, так и с помощью психотренинга с использованием специалистов различного профиля.
Что важно при подготовке спортсменов к Олимпийским играм – подробности здесь.
У нас есть оборудование, которое снимает потенциалы твоего мозга, переводит их в музыку, ты одеваешь наушники, можешь слушать музыку своего мозга. Очень интересное исследование. Есть оборудование, которое позволяет через сетчатку глаза с помощью специальных 3D-очков мобилизовать спортсмена в кратчайшие сроки. Есть оборудование, которое с помощью специальных наушников через кору головного мозга нормализует потенциалы мозга.
Подробности в видео.