О физической культуре, спортивных мероприятиях и здоровой нации. Большой разговор с депутатом Мингорсовета
Физической культуре и спорту в нашей стране всегда придавалось большое значение. Спортивные достижения белорусских спортсменов известны всему миру. Спорт высоких достижений немыслим без науки и медицины. Не только тренеры, но и врачи причастны к победам на международной арене. Об этом и не только поговорили с гостьей проекта «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии Ирина Малеваная, депутат Минского городского Совета депутатов.
Что делается в Минске для развития спорта?
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Что делается в Минске для развития спорта и выявления будущих чемпионов?
Ирина Малеваная, депутат Минского городского Совета депутатов:
В Минске, как и во всей нашей стране, с легкой руки руководителя нашей страны – Президента Беларуси – для спорта делается очень много. При планировании любого социально-экономического развития на ближайшие годы всегда учитывается это направление, оно довольно успешно финансируется. Более 10 видов спортивных площадок существует в Минске. Кроме обычных, привычных для всех воркаут-площадок, теннисных кортов, существует огромное количество площадок для игровых видов спорта, причем как малого формата, так и стационарного.
О наказах избирателей по теме спорта
Наталья Надольская:
Ваши избиратели давали вам наказы, касающиеся строительства спортивных объектов или чего-то другого, связанного со спортом?
Ирина Малеваная:
Да, было одно пожелание об организации воркаут-площадки в Киевском сквере. Избиратели просили отремонтировать там фонтан и устроить воркаут-площадку. К моей радости, все это уже выполнено.
Можно услышать музыку своего мозга. Рассказываем о необычном оборудовании в РНПЦ спорта – подробности здесь.
О крупных спортивных мероприятиях в Минске
Наталья Надольская:
Давайте вспомним самые крупные спортивные мероприятия в Минске.
Ирина Малеваная:
На территории Минска проходит огромное количество этих мероприятий. Зачастую нет выходных, в которые бы не проводилось какое-то спортивное мероприятие. Конечно, самыми крупными и зрелищными является Минский полумарафон, куда привлекается более 17 тысяч участников. Он проходит ежегодно, обычно в начале осени.
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Нельзя не отметить два мероприятия зимних. Это соревнование по лыжероллерам – «Чижовская лыжня». Кроме этого, есть и международный турнир по плаванию имени Лизы Чайкиной. Есть соревнование Minsk Open по борьбе среди подрастающего поколения. Есть и ежегодные спартакиады среди администраций районов Минска. Кроме этого, на территории Минска проходит большое количество и республиканских мероприятий.
Не могу не сказать о тех мероприятиях, которые на территории города Минска проводятся под эгидой Президентского спортивного клуба и НОК. «Золотая шайба», «Кожаный мяч» – это все мероприятие для подрастающего поколения, которые проводятся под эгидой Президентского спортивного клуба. Это всегда очень зрелищно, очень красиво.
Как объединить молодежь вокруг спорта и физкультуры?
Наталья Надольская:
Есть в планах Мингорсовета какие-то необычные мероприятия, направленные на объединение юного поколения вокруг спорта и физкультуры?
Ирина Малеваная:
Да, молодежной политике в сфере спорта уделяются очень много внимания. У нас в стране функционируют спортивные классы, где учатся дети, занимающиеся спортом по индивидуальной программе. С 2020 года по указу Президента организованы педагогическо-спортивные классы, где учатся дети с 10 класса, при успешном окончании по собеседованию имеют право поступать в высшее учебное заведение на физкультурно-подготовительные факультеты.
Белорусские медики помогают спортсменам сохранять здоровье. Вот как с атлетами работают в РНПЦ спорта – подробности здесь.
Также нужно сказать, что есть республиканская олимпиада, которая проводится среди детей молодежи, победители которой также имеют льготы при поступлении в вузы спортивного профиля.
Депутат о занятиях спортом
Наталья Надольская:
Вы участвуете в каких-то спортивных мероприятиях?
Ирина Малеваная:
Спорт для меня – это образ жизни уже многие годы. И не только для меня, но для всей моей семьи. На постоянной основе ежедневно в моей жизни присутствует физическая активность. Я бегаю, я плаваю, я езжу на велосипеде, неплохо стреляю. Полюбила в последние годы все, что связано со стретчингом и йогой. Конечно, я участвую во всех мероприятиях Министерства спорта и туризма.
Подробности в видео.