О физической культуре, спортивных мероприятиях и здоровой нации. Большой разговор с депутатом Мингорсовета

Физической культуре и спорту в нашей стране всегда придавалось большое значение. Спортивные достижения белорусских спортсменов известны всему миру. Спорт высоких достижений немыслим без науки и медицины. Не только тренеры, но и врачи причастны к победам на международной арене. Об этом и не только поговорили с гостьей проекта «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Ирина Малеваная, депутат Минского городского Совета депутатов. Что делается в Минске для развития спорта? Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Что делается в Минске для развития спорта и выявления будущих чемпионов?

Ирина Малеваная, депутат Минского городского Совета депутатов:

В Минске, как и во всей нашей стране, с легкой руки руководителя нашей страны – Президента Беларуси – для спорта делается очень много. При планировании любого социально-экономического развития на ближайшие годы всегда учитывается это направление, оно довольно успешно финансируется. Более 10 видов спортивных площадок существует в Минске. Кроме обычных, привычных для всех воркаут-площадок, теннисных кортов, существует огромное количество площадок для игровых видов спорта, причем как малого формата, так и стационарного. О наказах избирателей по теме спорта Наталья Надольская:

Ваши избиратели давали вам наказы, касающиеся строительства спортивных объектов или чего-то другого, связанного со спортом? Ирина Малеваная:

Да, было одно пожелание об организации воркаут-площадки в Киевском сквере. Избиратели просили отремонтировать там фонтан и устроить воркаут-площадку. К моей радости, все это уже выполнено. Можно услышать музыку своего мозга. Рассказываем о необычном оборудовании в РНПЦ спорта – подробности здесь.

О крупных спортивных мероприятиях в Минске Наталья Надольская:

Давайте вспомним самые крупные спортивные мероприятия в Минске. Ирина Малеваная:

На территории Минска проходит огромное количество этих мероприятий. Зачастую нет выходных, в которые бы не проводилось какое-то спортивное мероприятие. Конечно, самыми крупными и зрелищными является Минский полумарафон, куда привлекается более 17 тысяч участников. Он проходит ежегодно, обычно в начале осени. Что важно при подготовке спортсменов к Олимпийским играм – подробности здесь. Нельзя не отметить два мероприятия зимних. Это соревнование по лыжероллерам – «Чижовская лыжня». Кроме этого, есть и международный турнир по плаванию имени Лизы Чайкиной. Есть соревнование Minsk Open по борьбе среди подрастающего поколения. Есть и ежегодные спартакиады среди администраций районов Минска. Кроме этого, на территории Минска проходит большое количество и республиканских мероприятий. Не могу не сказать о тех мероприятиях, которые на территории города Минска проводятся под эгидой Президентского спортивного клуба и НОК. «Золотая шайба», «Кожаный мяч» – это все мероприятие для подрастающего поколения, которые проводятся под эгидой Президентского спортивного клуба. Это всегда очень зрелищно, очень красиво. Как объединить молодежь вокруг спорта и физкультуры? Наталья Надольская:

Есть в планах Мингорсовета какие-то необычные мероприятия, направленные на объединение юного поколения вокруг спорта и физкультуры?

Ирина Малеваная:

Да, молодежной политике в сфере спорта уделяются очень много внимания. У нас в стране функционируют спортивные классы, где учатся дети, занимающиеся спортом по индивидуальной программе. С 2020 года по указу Президента организованы педагогическо-спортивные классы, где учатся дети с 10 класса, при успешном окончании по собеседованию имеют право поступать в высшее учебное заведение на физкультурно-подготовительные факультеты. Белорусские медики помогают спортсменам сохранять здоровье. Вот как с атлетами работают в РНПЦ спорта – подробности здесь. Также нужно сказать, что есть республиканская олимпиада, которая проводится среди детей молодежи, победители которой также имеют льготы при поступлении в вузы спортивного профиля.