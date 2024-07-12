Что важно при подготовке спортсменов к Олимпийским играм? Мнение

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»: Что представляет работа РНПЦ спорта в части подготовки олимпийской команды в отличие от других международных или республиканских соревнований? Какие особенности?

Физической культуре и спорту в нашей стране всегда придавалось большое значение. Спортивные достижения белорусских спортсменов известны всему миру. Спорт высоких достижений немыслим без науки и медицины. Не только тренеры, но и врачи причастны к победам на международной арене. Об этом и не только поговорили с гостьей проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

Ирина Малеваная, депутат Минского городского Совета депутатов:

Да, действительно, работа нашего центра по медицинскому сопровождению спортивной подготовки кандидатов на Олимпийские игры немного отличаются. И мы уже в течение нескольких лет ведем индивидуальный профиль всех спортсменов высокого уровня для того, чтобы ежегодно мониторить их физическое состояние, которое мы оцениваем по результатам медицинского обследования, функциональное состояние, которое мы отслеживаем по результатам научного тестирования и сравниваем с той аналитикой по выступлениям в течение года, которые показывает спортсмен.

Благодаря такому индивидуальному сопровождению мы составляем паспорт спортсмена, который совместно с тренером и спортсменом обсуждаем. И ежегодно при приближении каких-то крупных стартов мы определяем те моменты, которые можем еще откорректировать, чтобы дать спортсмену как можно более высокие шансы в достижении своих спортивных результатов.

Белорусские медики помогают спортсменам сохранять здоровье. Вот как с атлетами работают в РНПЦ спорта – подробности здесь.

Но самое главное – мы стараемся вместе психологически подготовить спортсмена, потому что одна из проблем, которая есть в нашем белорусском спорте, это проблема мобилизации на больших стартах. Белорусы сами по себе люди не агрессивные. Они искренне работают и искренне стараются, но, к сожалению, в условиях конкуренции, когда зачастую спортсмены иностранных государств используют агрессивные психологические тактики, наши спортсмены более миролюбивые и стараются, скажем так, жить всегда в мире, в дружбе со всеми. Вот это наша главная задача, чтобы спортсмен смог показать на крупных стартах все то, к чему он действительно готов, смог максимально психологически мобилизоваться.