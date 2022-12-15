Медики из 10 стран обсудили вопросы лечения травматизма. Какие наработки презентовал РНПЦ спорта?

Новости Беларуси. Вопросы спортивного травматизма в Беларуси решаются на уровне государственных программ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Достаточно много примеров, когда атлеты, находящиеся на пике своей формы, вынуждены уйти из большого спорта именно по причине проблем со здоровьем.

Если рассмотреть все заболевания, то на травмы приходится едва ли не половина случаев. А примерно 30 % травм требуют оперативного вмешательства. Максимально снизить эту цифру и пытаются медики из 10 стран. Делегаты обмениваются своими наработками как в теоретическом формате, так и в практическом. В РНПЦ спорта уже сформирован замкнутый цикл сопровождения травм. Говоря простым языком: диагностика, лечение и последующая реабилитация происходят в одном месте. Посещать другие лечебные заведения не требуется. Центр располагает необходимым оборудованием и ресурсами. Хватает и нужных специалистов.

Ирина Малеваная, директор РНПЦ спорта:

Полностью имеется вся диагностическая база: и инструментальная, и лабораторная. Полностью отработаны консервативные методы лечения современные с использованием внутрисуставных инъекций обогащенной плазмы, различных медицинских лекарственных препаратов. На сегодня в стране работает регистр спортивной травмы, который ежемесячно показывает ситуацию всех регионов в каждом виде спорта.

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии:

Сейчас переломный момент, когда часть спортсменов будет оперироваться непосредственно в РНПЦ спорта. И в данном аспекте мы оказываем всю посильную организационно-методическую помощь в плане подготовки хирургов, травматологов для работы в РНПЦ спорта.