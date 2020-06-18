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Гуманитарная помощь из ОАЭ поступила в Республиканский научно-практический центр спорта

18 июня 2020 18:32
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Новости Беларуси. Гуманитарная медицинская помощь из Объединенных Арабских Эмиратов поступила 18 июня в Республиканский научно-практический центр спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гуманитарная помощь из ОАЭ поступила в Республиканский научно-практический центр спорта-1

В составе груза – все необходимое для поддержания безопасного режима труда и тренировочного процесса: средства индивидуальной защиты и антисептики. Общий объем груза около 12 тонн. В получении и доставке содействие оказали Национальный олимпийский комитет и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Гуманитарная помощь из ОАЭ поступила в Республиканский научно-практический центр спорта-4

Ирина Малёваная, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Предварительно у нас спрашивали, что нам необходимо, мы согласовывали этот перечень, согласовывали качество, наличие сертификатов в обязательном порядке. Груз будет распределен в региональные диспансеры спортивной медицины, в центры олимпийской подготовки крупные, где сейчас продолжают подготовку спортсмены, в учреждения образования спортивной отрасли.

Гуманитарная помощь из ОАЭ поступила в Республиканский научно-практический центр спорта-7

Крайне важно в наши дни помогать друг другу. Несмотря на тяжелую ситуацию во всем мире, находятся люди, которые помогают именно нашей стране.

Гуманитарная помощь из ОАЭ поступила в Республиканский научно-практический центр спорта-10

Это не первый гуманитарный груз в нашу страну. Помощь неоднократно оказывали Китай, Польша и ряд других государств.

# Коронавирус # общество # Ирина Малёваная # Фотофакт

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