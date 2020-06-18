Гуманитарная помощь из ОАЭ поступила в Республиканский научно-практический центр спорта

Новости Беларуси. Гуманитарная медицинская помощь из Объединенных Арабских Эмиратов поступила 18 июня в Республиканский научно-практический центр спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе груза – все необходимое для поддержания безопасного режима труда и тренировочного процесса: средства индивидуальной защиты и антисептики. Общий объем груза около 12 тонн. В получении и доставке содействие оказали Национальный олимпийский комитет и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Ирина Малёваная, директор Республиканского научно-практического центра спорта:

Предварительно у нас спрашивали, что нам необходимо, мы согласовывали этот перечень, согласовывали качество, наличие сертификатов в обязательном порядке. Груз будет распределен в региональные диспансеры спортивной медицины, в центры олимпийской подготовки крупные, где сейчас продолжают подготовку спортсмены, в учреждения образования спортивной отрасли.

Крайне важно в наши дни помогать друг другу. Несмотря на тяжелую ситуацию во всем мире, находятся люди, которые помогают именно нашей стране.