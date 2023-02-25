Прямой эфир

Участвует и Президент Беларуси! Побывали на «Минской лыжне» в Раубичах. Репортаж

25 февраля 2023 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Перенесемся  в «Раубичи». Там сегодня, 25 февраля, проходит традиционная «Минская лыжня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортивный комплекс собрал огромное количество зрителей и участников. В смешанных биатлонных эстафетах стартуют команды представителей высших органов власти, различных министерств и ведомств, комитетов и силовых структур, а также любителей зимних видов спорта. В празднике «Минская лыжня» участвует Президент Беларуси.

Все подробности узнаем прямо сейчас. На связи со студией наш корреспондент Юлия Силипицкая.

Участвует и Президент Беларуси! Побывали на «Минской лыжне» в Раубичах. Репортаж-1

Юлия Силипицкая, корреспондент:
У природы нет плохой погоды. В «Раубичах» сейчас прекрасный моросящий снежок и небольшой морозец. «Минская лыжня – 2023», говорили организаторы, будет при любой погоде, и это правда. Вообще, «Минская лыжня» имеет свои давние традиции.

Участвует и Президент Беларуси! Побывали на «Минской лыжне» в Раубичах. Репортаж-4

Здесь уже есть свои фавориты и, конечно же, болельщики. «Раубичи» невозможно ничем удивить. Сегодня прекрасное настроение. Фанзона буквально целый сгусток энергии. Узнаем, что же привлекает зрителей на трибуны.

Участвует и Президент Беларуси! Побывали на «Минской лыжне» в Раубичах. Репортаж-7

Просто отличное настроение! Большую команду дружную нашей Республики Беларусь.

Участвует и Президент Беларуси! Побывали на «Минской лыжне» в Раубичах. Репортаж-10

Вообще отличное настроение. Мы за праздник, победу, победит сильнейший!

Участвует и Президент Беларуси! Побывали на «Минской лыжне» в Раубичах. Репортаж-13

Это уже мое второе участие, наша команда, хочу сказать откровенно, готовилась порядка двух месяцев. Сегодня спортивный праздник. Очень важно, что это победа над собственной ленью.

Участвует и Президент Беларуси! Побывали на «Минской лыжне» в Раубичах. Репортаж-16

Конечно, тон задает глава государства, он бежит в первом забеге, где определяют сильнейших – 16 команд органов власти. У Президента в составе команды такие яркие имена биатлона, как Ольга Назарова, Людмила Калинчик, Сергей Новиков.

Участвует и Президент Беларуси! Побывали на «Минской лыжне» в Раубичах. Репортаж-19

Уже практически заканчивается первый забег. Можно сказать смело, что команда Президента победила. Ну а уже готовятся следующие.

Участвует и Президент Беларуси! Побывали на «Минской лыжне» в Раубичах. Репортаж-22

Мы поинтересовались, какие же эмоции у наших участников.

Караев о «Минской лыжне»: правила меняются в лучшую сторону – очень жестко все, как на Олимпийских играх. Подробнее здесь.

Участвует и Президент Беларуси! Побывали на «Минской лыжне» в Раубичах. Репортаж-25

Ирина Малеваная, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Настроение отличное. Это праздник, которого мы ждем каждый год. Сегодня погода позволяет показать всем, на что они способны, побороться за награды и вспомнить, что спорт это наше все, это наша жизнь, наше будущее, наша энергия и прекрасное настроение.

Участвует и Президент Беларуси! Побывали на «Минской лыжне» в Раубичах. Репортаж-28

Юлия Силипицкая:
Праздник спорта и здоровья в самом разгаре. Организаторы продумали все до мелочей. В последние дни февраля это народные гуляния – Масленица. Ну и, конечно, артисты, аниматоры поддерживают праздничную атмосферу, дарят частичку тепла и в буквальном смысле награждают каждого позитивными эмоциями. Что самое главное в спортивных баталиях? Это победный настрой!

Участвует и Президент Беларуси! Побывали на «Минской лыжне» в Раубичах. Репортаж-31

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Минская лыжня # Юлия Силипицкая # Александр Лукашенко # Сергей Новиков # Людмила Калинчик # Ольга Назарова # Ирина Малёваная # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Караев о «Минской лыжне»: правила меняются в лучшую сторону – очень жестко всё, как на Олимпийских играх
25 февраля 2023 08:40

Караев о «Минской лыжне»: правила меняются в лучшую сторону – очень жестко всё, как на Олимпийских играх

«Относимся со всей серьёзностью». Белорусские футболисты готовятся поспорить за Суперкубок страны
24 февраля 2023 19:10

«Относимся со всей серьёзностью». Белорусские футболисты готовятся поспорить за Суперкубок страны

Иван Литвинович – победитель открытого Кубка Беларуси по прыжкам на батуте
24 февраля 2023 16:57

Иван Литвинович – победитель открытого Кубка Беларуси по прыжкам на батуте