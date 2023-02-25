Участвует и Президент Беларуси! Побывали на «Минской лыжне» в Раубичах. Репортаж

Новости Беларуси. Перенесемся в «Раубичи». Там сегодня, 25 февраля, проходит традиционная «Минская лыжня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортивный комплекс собрал огромное количество зрителей и участников. В смешанных биатлонных эстафетах стартуют команды представителей высших органов власти, различных министерств и ведомств, комитетов и силовых структур, а также любителей зимних видов спорта. В празднике «Минская лыжня» участвует Президент Беларуси. Все подробности узнаем прямо сейчас. На связи со студией наш корреспондент Юлия Силипицкая.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

У природы нет плохой погоды. В «Раубичах» сейчас прекрасный моросящий снежок и небольшой морозец. «Минская лыжня – 2023», говорили организаторы, будет при любой погоде, и это правда. Вообще, «Минская лыжня» имеет свои давние традиции.

Здесь уже есть свои фавориты и, конечно же, болельщики. «Раубичи» невозможно ничем удивить. Сегодня прекрасное настроение. Фанзона буквально целый сгусток энергии. Узнаем, что же привлекает зрителей на трибуны.

Просто отличное настроение! Большую команду дружную нашей Республики Беларусь.

Вообще отличное настроение. Мы за праздник, победу, победит сильнейший!

Это уже мое второе участие, наша команда, хочу сказать откровенно, готовилась порядка двух месяцев. Сегодня спортивный праздник. Очень важно, что это победа над собственной ленью.

Конечно, тон задает глава государства, он бежит в первом забеге, где определяют сильнейших – 16 команд органов власти. У Президента в составе команды такие яркие имена биатлона, как Ольга Назарова, Людмила Калинчик, Сергей Новиков.

Уже практически заканчивается первый забег. Можно сказать смело, что команда Президента победила. Ну а уже готовятся следующие.

Мы поинтересовались, какие же эмоции у наших участников. Караев о «Минской лыжне»: правила меняются в лучшую сторону – очень жестко все, как на Олимпийских играх. Подробнее здесь.

Ирина Малеваная, директор Республиканского научно-практического центра спорта:

Настроение отличное. Это праздник, которого мы ждем каждый год. Сегодня погода позволяет показать всем, на что они способны, побороться за награды и вспомнить, что спорт – это наше все, это наша жизнь, наше будущее, наша энергия и прекрасное настроение.

Юлия Силипицкая:

Праздник спорта и здоровья в самом разгаре. Организаторы продумали все до мелочей. В последние дни февраля это народные гуляния – Масленица. Ну и, конечно, артисты, аниматоры поддерживают праздничную атмосферу, дарят частичку тепла и в буквальном смысле награждают каждого позитивными эмоциями. Что самое главное в спортивных баталиях? Это победный настрой!