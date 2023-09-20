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Директор РНПЦ спорта Беларуси: стоматолог может помочь улучшить дыхание, силу и выносливость спортсмена

20 сентября 2023 11:23
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Новости Беларуси. В штаб-квартире НОК в рамках форума атлетов состоялся образовательный семинар «Научная основа спортивного долголетия», на котором представители разных видов спорта, тренеры и врачи расширяли спортивные границы своих знаний, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Директор РНПЦ спорта Беларуси: стоматолог может помочь улучшить дыхание, силу и выносливость спортсмена-1

Правильная подготовка спортсменов – это комплексный процесс, в котором культура питания, питья напрямую влияет на положительный результат во всех фазах макроцикла. В современном спорте появилась масса биологических рычагов, при активации которых можно выявить новые ресурсы человеческого организма. На конференции были представлены самые последние разработки в области питания, здоровья и психологии. В ходе исследований выяснилось, что такой вид медицины, как стоматология, весьма перспективен в подготовки атлетов разных возрастов.

Директор РНПЦ спорта Беларуси: стоматолог может помочь улучшить дыхание, силу и выносливость спортсмена-4

Ирина Малеваная, директор РНПЦ спорта Беларуси:
В этом году мы представляем новинку. Оказывается иногда, чтобы достичь хороших результатов, нужно обратиться к стоматологу. Стоматолог расскажет, когда он отправит со своего приема спортсмена к психологу, к травматологу или сделать стельки. И как стоматолог может помочь улучшить дыхание спортсмена, его выносливость и физическую силу. Мы вместе со спортсменами будем считать наши энерготраты правильно, мы будем распределять эти энерготраты по основным макронутриентам: белкам, жирам, углеводам. И научим правильно пить: быстро, медленно и иногда даже с чипсами. При оптимальной гидратации – только лишь если правильно составить рацион гидратации – улучшение качества и спортивной результативности достигается: плюс 15 %.

Немаловажный фактор – это и собственная заинтересованность спортсмена, только тогда можно рассчитывать на положительный результат, утверждают специалисты.

# Государственная политика в области спорта # Ирина Малёваная # Фотофакт

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