«Каждый едет показать результат». НОК определил состав команды на Игры в Пекине

Новости Беларуси. 28 спортсменов представят Беларусь на Олимпийских играх в Пекине. До старта зимнего мультифорума осталось менее 18 дней. Состав команды был утвержден на исполкоме НОК, который прошел в Минске. Наши атлеты поспорят за медали в шести видах соревновательной программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шефом миссии утвержден директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» Александр Гагиев. Для него как руководителя это будет уже третья Олимпиада. Сами Игры пройдут в условиях жестких ограничений. Поэтому первоочередной задачей видится решение проблем с логистикой и удачное обустройство сборной. И только после этого можно думать о выступлении.

Александр Гагиев, ш еф м иссии б елорусской к оманды н а X XIV Зимних Олимпийских и грах в Пекине: Делегация на сегодня 28 человек – спортсмены, 27 – обслуживающий персонал, но этот состав еще может немножко измениться. Есть еще в листе ожидания. По лыжным гонкам в женской команде может пополниться одна лицензия. Но вместе с тем существенных изменений, наверное, не будет. Каждый едет показать результат. Как такового плана нет, но у каждого есть индивидуальный план подготовки, модель подготовки где прописана. Поэтому едем за медалями.

В период подготовки к Олимпиаде команда полностью курировалась медицинскими работниками. Первый этап на этом завершен. Но доктора продолжат выполнять свои функции уже в Китае. Главная цель – не допустить заражения коронавирусом и по возможности избежать попадания в список контактов первого уровня. Ведь накладываемые ограничения будут очень серьезными.

Ирина Малеваная, директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр спорта»:

Члены нашей делегации стопроцентно вакцинированы, они прошли бустерную вакцинацию, но также это получение Green Health (сертификата) у посольства Китайской Народной Республики в стране пребывания. Этот сертификат валидный только сутки, и за эти сутки ты должен успеть зарегистрироваться на рейс в Пекин. К сожалению, на сегодня у других команд бывают проблемы. Мы тесно проработали в сотрудничестве с посольством Китайской Народной Республики в нашей стране с помощью Министерства спорта и туризма, и на сегодня получение Green Health, который мы должны предъявить при регистрации на рейс в Пекин, будет возможно и в выходные дни, в кратчайшие сроки, то есть за несколько часов.

Из медицинских особенностей предстоящих Игр нужно обязательно выделить ношение даже не масок, а бесклапанных респираторов и ежедневное обязательное ПЦР-тестирование. Сама Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Медали будут разыграны в 109 дисциплинах семи видов спорта.