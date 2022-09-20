«Спортсменам доступно всё». В НОК провели образовательный семинар

Новости Беларуси. Тренируйся с умом – курс на спортивную грамотность. Под таким названием в Национальном олимпийском комитете состоялся образовательный семинар. В мероприятии приняли участие более 180 спортсменов, тренеров, функционеров, преподавателей спортивных вузов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Спикеры поделились своими наработками в современных подходах научно-медицинского сопровождения спортивной подготовки. Также были рассмотрены практические аспекты подбора и применения биологически активных добавок. Особое внимание уделили проблемам антидопинговой безопасности.
Ирина Малеваная, директор РНП спорта:
Сегодня у нас большое пилотное мероприятие. Это труд коллектива огромного, который планировался очень давно и в первую очередь нацелен на то, чтобы научить спортсмена грамотно тренироваться: со знанием основ медицины, науки и всего того, что поможет ему правильно переносить физические нагрузки. Постарались перенять все технологии, которые есть на сегодня в мире. Мало того, разработали много своих авторских методик и фактически можем сказать, что нашим спортсменам доступно все из того, что есть в мире.