«Спортсменам доступно всё». В НОК провели образовательный семинар

Ирина Малеваная, директор РНП спорта:

Сегодня у нас большое пилотное мероприятие. Это труд коллектива огромного, который планировался очень давно и в первую очередь нацелен на то, чтобы научить спортсмена грамотно тренироваться: со знанием основ медицины, науки и всего того, что поможет ему правильно переносить физические нагрузки. Постарались перенять все технологии, которые есть на сегодня в мире. Мало того, разработали много своих авторских методик и фактически можем сказать, что нашим спортсменам доступно все из того, что есть в мире.