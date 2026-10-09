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Новости по тегу #Ирина Абельская

III Международный конгресс «Инновационная кардиология» принимает Минск
09 октября 2026 10:57

III Международный конгресс «Инновационная кардиология» принимает Минск

Новые подходы к здравоохранению обсуждают участники XIII Форума регионов Беларуси и России
25 июня 2026 11:40

Новые подходы к здравоохранению обсуждают участники XIII Форума регионов Беларуси и России

Знания пригодятся на всю жизнь – в Минске прошел финал республиканского проекта «Запусти сердце»
15 мая 2026 17:50

Знания пригодятся на всю жизнь – в Минске прошел финал республиканского проекта «Запусти сердце»

Минская больница скорой медицинской помощи получила аппараты ИВЛ и спортивный зал для сотрудников
17 февраля 2026 07:34

Минская больница скорой медицинской помощи получила аппараты ИВЛ и спортивный зал для сотрудников

Марафон добра! Дмитрий Крутой посетил школу-интернат в Белыничах
22 декабря 2025 14:11

Марафон добра! Дмитрий Крутой посетил школу-интернат в Белыничах

В «Великом камне» открылась выставка китайского медицинского оборудования
23 сентября 2025 13:47

В «Великом камне» открылась выставка китайского медицинского оборудования

Технологии, оказание помощи и молодые специалисты – в День медработников поговорили с Ириной Абельской
15 июня 2025 14:05

Технологии, оказание помощи и молодые специалисты – в День медработников поговорили с Ириной Абельской

В Беларуси насчитывается более двух тысяч фельдшерско-акушерских пунктов
15 июня 2025 10:39

В Беларуси насчитывается более двух тысяч фельдшерско-акушерских пунктов

В Минске прошли мероприятия, посвящённые Международному дню борьбы за права инвалидов
05 мая 2025 18:58

В Минске прошли мероприятия, посвящённые Международному дню борьбы за права инвалидов

Вызов скорой помощи на самом деле стоит 164 рубля – как изменилась работа бригад за несколько лет?
17 марта 2025 17:54

Вызов скорой помощи на самом деле стоит 164 рубля – как изменилась работа бригад за несколько лет?

Для чего создана мониторинговая группа по проверке системы здравоохранения – ответила Ирина Абельская
17 марта 2025 17:49

Для чего создана мониторинговая группа по проверке системы здравоохранения – ответила Ирина Абельская

Беларускі саюз жанчын арганізаваў у Купалаўскім тэатры мерапрыемства, прысвечанае Дню роднай мовы
21 февраля 2025 13:33

Беларускі саюз жанчын арганізаваў у Купалаўскім тэатры мерапрыемства, прысвечанае Дню роднай мовы