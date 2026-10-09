Новости по тегу #Ирина Абельская

География участников широкая – собрались эксперты из Беларуси, России, Китая, Турции, Индии и Израиля.
В заседании секции «Здравоохранение» участвуют более 70 экспертов: это ученые и практикующие врачи Союзного государства.
Каждую субботу медицинские вузы и колледжи превращались в обучающие площадки, где опытные врачи учили подростков базовым навыкам сердечно-легочной реанимации и первой помощи.
Особенность этих аппаратов – максимально точная симуляция естественного дыхания человека, что повышает эффективность лечения.
Благотворительный марафон добра «Наши дети» продолжает шествие по стране. 22 декабря гостей встречали в специальной школе-интернате в Белыничах.
Белее 30 компаний из Поднебесной привезли свои лучшие разработки в таких сферах, как инвазивная хирургия, медицинская визуализация, радиотерапия, инфекционный контроль, лабораторная диагностика.
Ирина Абельская: «Каждый житель Республики Беларусь должен понимать, что в случае необходимости он может получить любой вид медицинской помощи в нашей стране».
Развитию качественной и доступной медицины в стране уделяется особое внимание. И этот вопрос находится на личном контроле главы государства.
Так, в территориальном центре социального обслуживания населения Фрунзенского района гости ознакомились с организацией досуга и программой реабилитации инвалидов.
И сейчас можно понять, что та бригада, которая выехала на температуру 37,2, она не выйдет на более серьезный, более важный, жизненно важный случай.
Система здравоохранения нашей страны тоже может похвастаться очень значимыми достижениями, высокотехнологичными достижениями.
Купалаўская зала сабрала людзей розных узростаў і прафесій. Прадстаўнікі міністэрстваў і ведамстваў, кіраўнікі рэспубліканскіх СМІ. Да ўрачыстасці далучыўся і генеральны дырэктар «Сталічнага тэлебачання». На сцэне таксама педагогі і нават цэлыя сем'і.
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