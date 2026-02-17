Минская больница скорой медицинской помощи получила аппараты ИВЛ и спортивный зал для сотрудников

Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска передали пять высокотехнологичных аппаратов, предназначенных для пациентов с тяжелым поражением легких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска передали пять высокотехнологичных аппаратов, предназначенных для пациентов с тяжелым поражением легких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особенность этих аппаратов – максимально точная симуляция естественного дыхания человека, что повышает эффективность лечения. Ежедневно с помощью ИВЛ в больнице получают медицинскую помощь в среднем более 30 пациентов.
Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента, членов Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Каждый час от 16 до 18 пациентов в приемном отделении. Самое большое количество пациентов, которые находятся в реанимационных отделениях и на аппаратах искусственной вентиляции легких. Поэтому то, что сегодня этому учреждению для спасения жизни этих пациентов были, действительно, переданы высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии, это имеет большое значение.
Были учтены и пожелания сотрудников больницы, а это две тысячи человек. Год назад в ходе встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой врачи высказали просьбу об открытии тренажерного зала на базе учреждения – и их инициатива поддержана.
Максим Багрецов, заведующий отделением медицинской реалилитации Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска:
Мы уже начинаем работу с инструкторами, и наши сотрудники придут заниматься. Мы создали для того, чтобы оценить, план работы, и максимально доступным для сотрудников сделать зал.
Тренажерный зал организован и оборудован при поддержке Президентского спортивного клуба. Он призван стать местом психологической разгрузки для медицинского персонала.