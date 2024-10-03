Лучшие радиологи страны собрались на конгрессе БОР – какие вопросы обсуждают на форуме?

Предупредить болезнь легче, чем лечить. А если лечить, то намного эффективнее, распознав патологию еще тогда, когда она не очевидна. Ранняя диагностика – один из приоритетов белорусской медицины. И одна из ключевых задач, которые поставил Президент на совещании по вопросам здравоохранения в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действительно, например, при раке последней стадии шанс выжить – менее 10 %. А когда болезнь обнаруживают на начальной стадии, положительный исход лечения уже у 95 человек из 100. О том, как не упустить драгоценное время, говорили в том числе 3 октября в Минске на конгрессе Белорусского общества радиологов. Диагносты всего мира, и белорусские специалисты не исключение, следуют правилу трех «К» – качественное исследование, качественная интерпретация результатов и качественное заключение. Лишь суммировав эти слагаемые, можно поставить максимально точный диагноз. А еще в этой работе невероятно важен постоянный обмен опытом и национальными разработками, которых у белорусов накоплено немало. К работе форума в формате онлайн присоединились радиологи из Казахстана, Узбекистана и Сербии.

Ирина Абельская, председатель правления Белорусского общества радиологов:

В течение года мы проводим очень много вебинаров и семинаров в разных уголках нашей республики. В каждой области созданы региональные отделы Белорусского общества радиологов. У нас на сегодня 1 110 человек объединяет Белорусское общество радиологов. И за 5 лет мы приросли более чем в четыре раза.

Юрий Горбич, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Деньги на медицину выделяются действительно огромные с точки зрения оснащения и предоставления доступа к современному оборудованию. Лучевая диагностика – один из примеров, потому что, думаю. Мы каждый год с вами слышим, что где-то открывается аппарат КТ, где-то открывается аппарат МРТ, где-то появляется новый маммограф. Из последнего – в День белорусской письменности в Ивацевичах был открыт аппарат КТ абсолютно без вопросов.