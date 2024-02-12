Арина Соболенко сохранила статус второй ракетки планеты. Немного прибавила Виктория Азаренко. Она расположилась на 31-й позиции в реестре. Сегодня белоруска стартует на представительном турнире в Дохе. Соперница по первому кругу – полька Магдалена Френх. Превосходство в рейтинге на стороне нашей соотечественницы. Но ранее пути девушек не пересекались. Александра Саснович находится на грани вылета из топ-100. Она идет 97-й. Что касается мужчин, то и Илья Ивашко и Егор Герасимов откатились вниз.