Прямой эфир

Арина Соболенко сохранила статус второй ракетки планеты

12 февраля 2024 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мужская и женская теннисные организации представили обновленные рейтинги. Кардинальных изменений не произошло, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко сохранила статус второй ракетки планеты-1

Арина Соболенко сохранила статус второй ракетки планеты. Немного прибавила Виктория Азаренко. Она расположилась на 31-й позиции в реестре. Сегодня белоруска стартует на представительном турнире в Дохе. Соперница по первому кругу – полька Магдалена Френх. Превосходство в рейтинге на стороне нашей соотечественницы. Но ранее пути девушек не пересекались. Александра Саснович находится на грани вылета из топ-100. Она идет 97-й. Что касается мужчин, то и Илья Ивашко и Егор Герасимов откатились вниз.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Илья Ивашко # Егор Герасимов

Другие новости рубрики

Все новости
Даниил Сотишвили стал лучшим новичком недели КХЛ
12 февраля 2024 14:20

Даниил Сотишвили стал лучшим новичком недели КХЛ

Белорусы пробились в четвертьфиналы ЧЕ по борьбе
12 февраля 2024 14:19

Белорусы пробились в четвертьфиналы ЧЕ по борьбе

Плавание. Алина Змушко выполнила олимпийскую квалификацию на Игры в Париже
12 февраля 2024 13:24

Плавание. Алина Змушко выполнила олимпийскую квалификацию на Игры в Париже