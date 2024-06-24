Обновлённые рейтинги среди мужчин представлены теннисной ассоциацией

В мужской табели о рангах лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов – 260-й. Николай Голяк – на 380-й позиции, Илья Ивашко – на 448-м месте. Возглавляет рейтинг итальянец Янник Синнер, на второй позиции – серб Новак Джокович, замыкает тройку лучших испанец Карлос Алькарас.