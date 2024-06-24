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Обновлённые рейтинги среди мужчин представлены теннисной ассоциацией

24 июня 2024 18:34
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Представлены обновленные теннисные рейтинги. Белоруска Арина Соболенко по-прежнему занимает третью позицию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская теннисная ассоциация представила обновленный рейтинг. Позиции белорусок. Читайте здесь.

Обновлённые рейтинги среди мужчин представлены теннисной ассоциацией-1

В мужской табели о рангах лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов – 260-й. Николай Голяк – на 380-й позиции, Илья Ивашко – на 448-м месте. Возглавляет рейтинг итальянец Янник Синнер, на второй позиции – серб Новак Джокович, замыкает тройку лучших испанец Карлос Алькарас.

# Теннис # Егор Герасимов # Николай Голяк # Илья Ивашко

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