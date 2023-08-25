Ирина Шиманович завершила выступление в квалификации US Open

Белорусская теннисистка Ирина Шиманович не смогла выйти в основную сетку Открытого чемпионата США. Во втором круге квалификации она в тяжелейшем поединке уступила россиянке Татьяне Прозоровой – 3:6, 7:5, 5:7, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч трижды прерывался из-за дождя. Таким образом, никому из белорусских теннисистов, участвующих в отборе, не удалось попасть в основу мэйджора. Беларусь в Нью-Йорке представят Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович, а также Илья Ивашко.