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Ирина Шиманович завершила выступление в квалификации US Open

25 августа 2023 11:55
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Белорусская теннисистка Ирина Шиманович не смогла выйти в основную сетку Открытого чемпионата США. Во втором круге квалификации она в тяжелейшем поединке уступила россиянке Татьяне Прозоровой – 3:6, 7:5, 5:7, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Шиманович завершила выступление в квалификации US Open-1

Матч трижды прерывался из-за дождя. Таким образом, никому из белорусских теннисистов, участвующих в отборе, не удалось попасть в основу мэйджора. Беларусь в Нью-Йорке представят Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович, а также Илья Ивашко.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Илья Ивашко # Фотофакт

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