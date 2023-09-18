Арина Соболенко продолжает оставаться первой ракеткой мира

По традиции, в понедельник обновились теннисные рейтинги. Наша Арина Соболенко продолжает оставаться первой ракеткой на планете. Отрыв от Иги Свентек из Польши составляет чуть более тысячи очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Позиция Виктории Азаренко не изменилась, она 23-я. Подросла Александра Саснович, переместившись со 102-го места на 89-е. Ирина Шиманович потеряла одну строчку. Что касается мужского рейтинга, то Илья Ивашко продолжает движение вниз. На сей раз он опустился на три места и стал 156-м. Вне конкуренции серб Новак Джокович. Вторым идет Карлос Алькарас, тройку лучших замыкает Даниил Медведев.