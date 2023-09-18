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Арина Соболенко продолжает оставаться первой ракеткой мира

18 сентября 2023 12:38
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По традиции, в понедельник обновились теннисные рейтинги. Наша Арина Соболенко продолжает оставаться первой ракеткой на планете. Отрыв от Иги Свентек из Польши составляет чуть более тысячи очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко продолжает оставаться первой ракеткой мира-1

Позиция Виктории Азаренко не изменилась, она 23-я. Подросла Александра Саснович, переместившись со 102-го места на 89-е. Ирина Шиманович потеряла одну строчку. Что касается мужского рейтинга, то Илья Ивашко продолжает движение вниз. На сей раз он опустился на три места и стал 156-м. Вне конкуренции серб Новак Джокович. Вторым идет Карлос Алькарас, тройку лучших замыкает Даниил Медведев.

# Теннис # Виктория Азаренко # Илья Ивашко # Арина Соболенко # Александра Саснович # Новак Джокович # Даниил Медведев # Фотофакт

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