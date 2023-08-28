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Стартовал последний в сезоне турнир «Большого шлема». Результаты белорусских теннисистов

28 августа 2023 19:32
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Последний в сезоне турнир «Большого шлема» US Open официально стартовал! В первый соревновательный день в борьбе сразу несколько наших атлетов. И уже известны некоторые результаты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовал последний в сезоне турнир «Большого шлема». Результаты белорусских теннисистов-1

Виктория Азаренко в первом круге без проблем прошла француженку Фиону Ферро из второй сотни рейтинга – 6:1, 6:2. Девушки провели на корте 1 час и 17 минут.

Стартовал последний в сезоне турнир «Большого шлема». Результаты белорусских теннисистов-4

Белорус Илья Ивашко завершил выступление на US Open, проиграв аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло – 2:3.

# Теннис # Илья Ивашко # Виктория Азаренко # Фиона Ферро # Фотофакт

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