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Теннис. Арина Соболенко остаётся второй ракеткой планеты

29 января 2024 15:20
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После завершения первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» представлены обновленные рейтинги. Триумфаторша Мельбурнских кортов Арина Соболенко осталась второй ракеткой планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отставание от польки Иги Швентек составляет чуть более 1 000 очков.

Теннис. Арина Соболенко остаётся второй ракеткой планеты-1

Другие наши спортсменки потеряли позиции. Виктория Азаренко откатилась на 33-ю строку, а Александра Саснович близка к вылету из топ-100, став 95-й. Зато в чемпионской гонке Арина Соболенко как раз первая. Преимущество над Чжэн Циньвэнь – более 600 пунктов.

В мужском туре лучшим из белорусов остается Илья Ивашко. Он обосновался на скромном 187-м месте. Вне конкуренции серб Новак Джокович.

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# Теннис # Арина Соболенко # Ига Швёнтек # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Илья Ивашко # Новак Джокович

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