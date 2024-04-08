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Азаренко улучшила позицию в мировом теннисном рейтинге

08 апреля 2024 13:52
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Виктория Азаренко улучшила свое место в мировом рейтинге. За минувшие 7 дней белоруска сумела добраться до четвертьфинала 500 в Чарльстоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко улучшила позицию в мировом теннисном рейтинге-1

Это позволило заработать 53 очка и разместиться на 25-й строке. Наша теннисистка поднимается в генеральной классификации вторую неделю кряду. Арина Соболенко остается второй ракеткой планеты. Александра Саснович потеряла четыре пункта и стала 109-й. Ирина Шиманович занимает 224-е место. В мужском рейтинге лидер – серб Новак Джокович. Второй – итальянец Янник Синнер. Замыкает тройку испанец Карлос Алькарас. Илья Ивашко – 235-й, Егор Герасимов – 336-й. 

# Теннис # Егор Герасимов # Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Александра Саснович # Илья Ивашко

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