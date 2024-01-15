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Соболенко по-прежнему вторая – рейтинг WTA

15 января 2024 13:41
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Традиционно по понедельникам Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов представляют обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко по-прежнему вторая – рейтинг WTA-1

Арина Соболенко по-прежнему занимает второе место. Виктория Азаренко сохранила 22-ю позицию. Александра Саснович поднялась на два пункта и теперь занимает 81-е место. Ирина Шиманович – 211-я. Юлия Готовко – 215-я. В мужском рейтинге наш Илья Ивашко находится на 181-м месте.

# Теннис # Илья Ивашко # Юлия Готовко # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович

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