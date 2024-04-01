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Виктория Азаренко поднялась на шесть позиций в теннисном рейтинге

01 апреля 2024 10:51
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Итальянец Янник Синнер стал победителем теннисного турнира в Майами. В финале он не испытал особых проблем с болгарином Григором Димитровым – 6:3, 6:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После этой виктории Синнер стал второй ракеткой планеты. Первый по-прежнему серб Новак Джокович.

Виктория Азаренко поднялась на шесть позиций в теннисном рейтинге-1

В обновленном рейтинге лучший из белорусских теннисистов Илья Ивашко опустился на 22 позиции и сейчас занимает 239-е место. В женском вне конкуренции полька Ига Свентек. Вторая – белоруска Арина Соболенко. Виктория Азаренко поднялась на шесть позиций и располагается на 26-й строке. Александра Саснович – 105-я. Ирина Шиманович потеряла 29 пунктов и теперь занимает 230-е место.

Накануне Ирина вышла в основную сетку теннисного турнира категории 250 в Боготе. В финальном матче квалификации белоруска справилась с француженкой Армони Тан со счетом 6:4, 6:3. В первом круге соревнований Шиманович сыграет с 7-й сеяной Лаурой Зигемунд из Германии.

# Теннис # Александра Саснович # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Илья Ивашко

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