Виктория Азаренко поднялась на шесть позиций в теннисном рейтинге

Итальянец Янник Синнер стал победителем теннисного турнира в Майами. В финале он не испытал особых проблем с болгарином Григором Димитровым – 6:3, 6:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После этой виктории Синнер стал второй ракеткой планеты. Первый по-прежнему серб Новак Джокович.

В обновленном рейтинге лучший из белорусских теннисистов Илья Ивашко опустился на 22 позиции и сейчас занимает 239-е место. В женском вне конкуренции полька Ига Свентек. Вторая – белоруска Арина Соболенко. Виктория Азаренко поднялась на шесть позиций и располагается на 26-й строке. Александра Саснович – 105-я. Ирина Шиманович потеряла 29 пунктов и теперь занимает 230-е место.

Накануне Ирина вышла в основную сетку теннисного турнира категории 250 в Боготе. В финальном матче квалификации белоруска справилась с француженкой Армони Тан со счетом 6:4, 6:3. В первом круге соревнований Шиманович сыграет с 7-й сеяной Лаурой Зигемунд из Германии.