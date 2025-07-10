Илья Ивашко завершил борьбу на теннисном турнире в Ноттингеме. Это челленджер категории 50. Белорус оступился во втором круге основной сетки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дальше его не пустил местный спортсмен Оливер Крофорд. Можно уповать на сетку. Земляку встретился третий сеяный. В первой партии борьбы вообще не было. Англичанин всухую забирал свои подачи и навязывал борьбу на чужих. Как итог – 6:0. Во второй партии конкуренция все же наметилась. Ивашко начал действовать более рискованно. Иногда это приносило плоды. Но стабильности не наблюдалось. Хорошие розыгрыши чередовались с провальными. Как итог – поражение 3:6. Отметим, что в первом круге наш теннисист обыграл соперника, находившегося на 350 позиций выше в мировом рейтинге.