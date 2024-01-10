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Илья Ивашко и Ирина Шиманович не справились с квалификацией Australian Open

10 января 2024 10:57
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Илья Ивашко и Ирина Шиманович не справились с квалификацией первого в сезоне турнира серии Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко и Ирина Шиманович не справились с квалификацией Australian Open-1

Первые же матчи оказались для них и последними. Шиманович вчистую уступила сербке Ольге Данилович. Класс молодой соперницы был виден невооруженным взглядом. Она отдала белоруске только два гейма – 6:2, 6:0. Чуть дольше времени на корте провел Илья Ивашко. Лидер нашей мужской дружины отчаянно боролся с Оливером Кроуфордом. Американец забрал первую партию (6:3), отдал вторую с аналогичным счетом, но оставил последнее слово за собой – 6:1. Таким образом, все наши теннисисты выбыли из борьбы после первых же дуэлей.

# Теннис # Илья Ивашко

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