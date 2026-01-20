Новости по тегу #Иконы

Зрители впервые могут увидеть образ «Богоявление», десятилетиями хранившийся в музейных фондах.
Почти 2,5 километра колонна проследовала вдоль проспекта Победителей. У Свято-Духова кафедрального собора их приветствовали представители духовенства во главе с митрополитом Минским и Заславским Вениамином.
Центральное событие – соборная Божественная литургия перед Свято-Духовым кафедральным собором. Ее возглавит Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин в сослужении архиереев и духовенства.
Храм иконы Божией Матери «Живоносный источник». Те, кто однажды побывал в Проще, меняются в лучшую сторону, а затем возвращаются на святую землю за гармонией и светом.
Эта икона относится к особому древнему письму «Одигитрия».
Церковь в Ивье появилась только в 1990-е годы. Дело в том, что до войны здесь проживало всего 30 православных.
В преддверии светлого праздника Рождества Христова ученица иконописной студии в Гродно написала необычную икону с библейским сюжетом.
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