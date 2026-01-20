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Новости по тегу #Иконы

Подлинный раритет XVIII века – Национальный художественный музей открыл выставку одной иконы
20 января 2026 06:57

Подлинный раритет XVIII века – Национальный художественный музей открыл выставку одной иконы

Всебелорусский крестный ход прибыл из Жировичей в Минск
26 августа 2025 07:52

Всебелорусский крестный ход прибыл из Жировичей в Минск

Торжества в честь Минской иконы Божией Матери пройдут 26 августа в столице
26 августа 2025 06:51

Торжества в честь Минской иконы Божией Матери пройдут 26 августа в столице

Где находится самый молодой монастырь Беларуси и что происходит с теми, кто хоть раз там побывает?
24 июня 2025 10:02

Где находится самый молодой монастырь Беларуси и что происходит с теми, кто хоть раз там побывает?

Богоматерь улыбается! Узнали, в чём ещё особенность чудотворной Марьиногорской иконы
23 июня 2025 13:01

Богоматерь улыбается! Узнали, в чём ещё особенность чудотворной Марьиногорской иконы

В ивьевском храме есть икона из космоса! Протоиерей рассказал удивительную историю
17 марта 2025 14:47

В ивьевском храме есть икона из космоса! Протоиерей рассказал удивительную историю

Необычную икону создали в Гродно. Работа длилась почти год
07 января 2025 17:21

Необычную икону создали в Гродно. Работа длилась почти год

Эта икона исцелила от рака 4 степени! Узнали, какие чудеса происходят в Барколабовском монастыре
25 июня 2024 09:20

Эта икона исцелила от рака 4 степени! Узнали, какие чудеса происходят в Барколабовском монастыре

Говорят, стоит только подумать о ней, чтобы снизошла благодать. Рассказываем историю иконы в Белыничах
07 июня 2024 16:15

Говорят, стоит только подумать о ней, чтобы снизошла благодать. Рассказываем историю иконы в Белыничах

Побывали на месте, где произошло чудесное явление Жировичской иконы. Показываем то самое дерево и родник
07 июня 2024 15:49

Побывали на месте, где произошло чудесное явление Жировичской иконы. Показываем то самое дерево и родник

В России найден подлинник иконы Казанской Божией Матери
04 ноября 2023 09:44

В России найден подлинник иконы Казанской Божией Матери

Какие тайны скрывают слои краски? В Беларуси реставрируют древние иконы и поражаются находкам
16 апреля 2023 17:38

Какие тайны скрывают слои краски? В Беларуси реставрируют древние иконы и поражаются находкам