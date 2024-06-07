Говорят, стоит только подумать о ней, чтобы снизошла благодать. Рассказываем историю иконы в Белыничах

Икона Матери Божьей Белыничской. По преданию, она была принесена монахами Киева в начале XIII века, рассказали в программе «В поисках истины». Монахи плыли из захваченного татарами Киева вверх по Днепру, а потом по его притоку Друти, потом остановились на отдых на берегу.

И здесь по ночам от иконы стал исходить прекрасный свет. Вот и решили чернецы основать здесь монастырь. Позже вокруг монастыря выросло поселение, которое назвали из-за первого чуда иконы «Белые ночи». Так стала называться и икона – Белыничская. Впрочем, есть и другие версии ее происхождения.

Борис Лазуко, заведующий отделом древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кандидат искусствоведения, доцент:

Она была создана неизвестным и странствующим монахом, который пришел в храм и в знак благодарности написал икону. Утром его уже не было. Тогда и появилась легенда этого предания о том, что это был ангел, который написал эту икону. Есть другие версии, но факт остается фактом, что до момента создания этого списа XVII века икона уже обрела свои свойства, качества, легенду, историю о том, что она творит чудеса, она чудотворная.