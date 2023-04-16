Какие тайны скрывают слои краски? В Беларуси реставрируют древние иконы и поражаются находкам

Новости Беларуси. В нашей стране, пережившей не просто Вторую мировую, а Великую Отечественную войну, помнят не только подвиги, совершенные на фронте. В Беларуси много мемориалов, посвященных трагедии мирных жителей, как, например, комплекс в Озаричах, Хатыни, Борках, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Сохранение памяти о тех событиях – для нас это не просто традиция. Это становится нашим духовным, культурным кодом. Вот и деньги, собранные в результате республиканского субботника, перечислят на создание центра патриотического воспитания в Брестской области и реконструкцию мемориала «Озаричи».

Вообще, сегодня идет большая работа по восстановлению правды о Великой Отечественной войне, ведь в последнее время слишком много тех, кто хочет переписать те события на свой лад. История – это то, что объединяет нацию, не дает ей раствориться в потоке времени. Вот поэтому белорусы прикладывает максимум усилий, чтобы сберечь свою самобытность и уникальность. Иногда, буквально собирая и восстанавливая историю по крупицам, как это делают реставраторы древних православных реликвий. В канун Пасхи с ними встретилась Екатерина Копылович.

Говорят, иконы – это воплощенные молитвы. Здесь нет лишних деталей, у каждого образа свой сакральный смысл и уникальная история. Они молчаливые свидетели времени. И заговорят, только оказавшись в руках настоящего умельца. Лик Николая Чудотворца возвращает к жизни реставратор Павел Федорович. У святыни XIX века сложная судьба. Икона горела, но чудом выстояла в пожаре. Ее выбрасывали на задворки, но опять же, буквально чудом спасли во время экспедиции в Успенской церкви Браслава. Икона 36 лет ждала своего часа в фондах Музея древнебелорусской культуры. И вот уже несколько месяцев ее в прямом смысле по крупицам восстанавливают талантливые мастера.

Павел Федорович, художник-реставратор:

Такие повреждения большие, она прогорела где-то местами здесь. Не скажешь, что незначительно, тут достаточно работа такая трудоемкая.

К нынешнему этапу реставрации образ сдублирован на новый холст, укреплен и почищен. Полотно еще прогрунтуют, отшлифуют и затонируют в первоначальный цвет. Всего восстановление святыни займет около полугода. Здесь главный принцип – не навреди. Задача – скорее, сохранить первозданный образ святыни для будущих поколений.

Павел Федорович:

Будем бережно хранить прошлое, без прошлого не создать будущего. Вот это то, чем мы занимаемся. Сохраняем прошлое, чтобы будущее поколение могло прикоснуться, увидеть вот тот исторический период.

«Христос с предстоячими» – артефакт с непростой историей. Его отыскали полвека назад в одной из церквей Могилевской области. В 1990-е, когда святыню начали восстанавливать, оказалось, что православный сюжет написан поверх униатского. Особенно четко это видно в изображении рук Богородицы.

Борис Лазуко, заведующий отделом древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

На нижнем слое движения рук представляют собой наиболее типичное, наиболее характерное для униатства и католичества движение сложенными ладошками и пальцами, касающимися один одного. А на слое XIX века мы видим движение рук, которое мы чаще всего видим в иконах православной конфессии.

Отреставрированные фрагменты решено было оставить открытыми, чтобы святые образы обеих конфессий уместились на одном полотне. Рукописный лик находится в экспозиции Музея древнебелорусской культуры не только как один из примеров реставрации, но и как символ нашей духовной истории.

Борис Лазуко:

Когда здесь, в музее, находятся и осматривают нашу экспозицию школьники, для которых вот эти проблемы истории, вопросы истории, событий, процессов, иногда выглядят достаточно отдаленными и написанными на страничках учебников. То перед нами реальное воплощение всего того, что происходило у нас, в нашей сакральной, культовой сфере.