Какие тайны скрывают слои краски? В Беларуси реставрируют древние иконы и поражаются находкам
Новости Беларуси. В нашей стране, пережившей не просто Вторую мировую, а Великую Отечественную войну, помнят не только подвиги, совершенные на фронте. В Беларуси много мемориалов, посвященных трагедии мирных жителей, как, например, комплекс в Озаричах, Хатыни, Борках, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Сохранение памяти о тех событиях – для нас это не просто традиция. Это становится нашим духовным, культурным кодом. Вот и деньги, собранные в результате республиканского субботника, перечислят на создание центра патриотического воспитания в Брестской области и реконструкцию мемориала «Озаричи».
Вообще, сегодня идет большая работа по восстановлению правды о Великой Отечественной войне, ведь в последнее время слишком много тех, кто хочет переписать те события на свой лад. История – это то, что объединяет нацию, не дает ей раствориться в потоке времени. Вот поэтому белорусы прикладывает максимум усилий, чтобы сберечь свою самобытность и уникальность. Иногда, буквально собирая и восстанавливая историю по крупицам, как это делают реставраторы древних православных реликвий.
В канун Пасхи с ними встретилась Екатерина Копылович.
Говорят, иконы – это воплощенные молитвы. Здесь нет лишних деталей, у каждого образа свой сакральный смысл и уникальная история. Они молчаливые свидетели времени. И заговорят, только оказавшись в руках настоящего умельца. Лик Николая Чудотворца возвращает к жизни реставратор Павел Федорович. У святыни XIX века сложная судьба. Икона горела, но чудом выстояла в пожаре. Ее выбрасывали на задворки, но опять же, буквально чудом спасли во время экспедиции в Успенской церкви Браслава. Икона 36 лет ждала своего часа в фондах Музея древнебелорусской культуры. И вот уже несколько месяцев ее в прямом смысле по крупицам восстанавливают талантливые мастера.
Павел Федорович, художник-реставратор:
Такие повреждения большие, она прогорела где-то местами здесь. Не скажешь, что незначительно, тут достаточно работа такая трудоемкая.
К нынешнему этапу реставрации образ сдублирован на новый холст, укреплен и почищен. Полотно еще прогрунтуют, отшлифуют и затонируют в первоначальный цвет. Всего восстановление святыни займет около полугода. Здесь главный принцип – не навреди. Задача – скорее, сохранить первозданный образ святыни для будущих поколений.
Павел Федорович:
Будем бережно хранить прошлое, без прошлого не создать будущего. Вот это то, чем мы занимаемся. Сохраняем прошлое, чтобы будущее поколение могло прикоснуться, увидеть вот тот исторический период.
«Христос с предстоячими» – артефакт с непростой историей. Его отыскали полвека назад в одной из церквей Могилевской области. В 1990-е, когда святыню начали восстанавливать, оказалось, что православный сюжет написан поверх униатского. Особенно четко это видно в изображении рук Богородицы.
Борис Лазуко, заведующий отделом древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
На нижнем слое движения рук представляют собой наиболее типичное, наиболее характерное для униатства и католичества движение сложенными ладошками и пальцами, касающимися один одного. А на слое XIX века мы видим движение рук, которое мы чаще всего видим в иконах православной конфессии.
Отреставрированные фрагменты решено было оставить открытыми, чтобы святые образы обеих конфессий уместились на одном полотне. Рукописный лик находится в экспозиции Музея древнебелорусской культуры не только как один из примеров реставрации, но и как символ нашей духовной истории.
Борис Лазуко:
Когда здесь, в музее, находятся и осматривают нашу экспозицию школьники, для которых вот эти проблемы истории, вопросы истории, событий, процессов, иногда выглядят достаточно отдаленными и написанными на страничках учебников. То перед нами реальное воплощение всего того, что происходило у нас, в нашей сакральной, культовой сфере.
В отличие от святынь в музейных экспозициях, церковные иконы помогают верующим настроиться на молитвенное состояние, обратиться к помощи. И они действительно слышат. Чудотворный лик Богоматери прославился чудесами исцеления. Когда-то утерянный, он имеет удивительную историю возвращения. Прихожанка церкви, много лет страждущая, получила во сне обещание избавления от болезни, если помолится Божией Матери перед ее Волчинковской иконой. Благодаря батюшке Льву Савицкому женщине удалось найти святыню. Ее восстановили, и прихожанка по молитве перед иконой получила исцеление. К сожалению, нахождение уникальной иконы сегодня неизвестно, но спис со святыни, также чудотворный, хранится в церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
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