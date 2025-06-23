Богоматерь улыбается! Узнали, в чём ещё особенность чудотворной Марьиногорской иконы
В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились в день празднования Марьиногорской иконы Божией Матери с настоятелем кафедрального собора в честь святого князя Александра Невского, иереем Григорием Целковым.
Олег Лепешенков, СТВ:
Есть совсем немного икон, на которых святая Богородица улыбается. Марьиногорская – именно такая.
Иерей Григорий Целков, настоятель кафедрального собора святого Александра Невского в Марьиной Горке:
Эта икона действительно относится к особому письму «Одигитрия», древнему письму. Во многом эта икона похожа на Минскую икону Божией Матери. Но это письмо относится к чисто белорусской традиции. И однозначно мы с учеными-академиками говорим, что это белорусское национальное письмо.
Но выражено это письмо отличием – тем, что Богородица не просто улыбается, она источает радость! Ее молитвенный лик радостью к роду человеческому выражается в молитвенных словах акафиста – «радуйся, Владычице, пред образом святым твоим радостию нас исполняющая».
Олег Лепешенков:
Как была обретена эта икона?
Иерей Григорий Целков:
История интересная. Мы знаем, что эта икона древняя. Мы нашли документ, Новоселковскую летопись. В этом документе мы почерпнули важную информацию об иконе. Мы узнали, что она во время наполеоновского нашествия уже находилась на горе, но отряд «вестфальцев», проходя, сжег часовню. И когда богомольцы пришли на эту гору, то на пепелище нашли лишь образ Матери Божией – неприкосновенный! Он сохранился чудным образом!
Иерей Григорий Целков:
Были и богоборческие времена, тяжелые, и величественный храм, в котором она хранилась, был в 1939 году взорван. Дальнейшая участь иконы нам неизвестна, но впоследствии чудным образом… Был юбилей сельскохозяйственного колледжа, и туда приехал наш Владыка Пинский, Лунинецкий Стефан. Он приехал в храм, где и засвидетельствовал, что именно этот образ издревле почитался на земле белорусской. Более того, он говорил: эта икона в древности почиталась наравне с Жировичской.
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