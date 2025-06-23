Богоматерь улыбается! Узнали, в чём ещё особенность чудотворной Марьиногорской иконы

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились в день празднования Марьиногорской иконы Божией Матери с настоятелем кафедрального собора в честь святого князя Александра Невского, иереем Григорием Целковым. Олег Лепешенков, СТВ:

Есть совсем немного икон, на которых святая Богородица улыбается. Марьиногорская – именно такая.

Иерей Григорий Целков, настоятель кафедрального собора святого Александра Невского в Марьиной Горке:

Эта икона действительно относится к особому письму «Одигитрия», древнему письму. Во многом эта икона похожа на Минскую икону Божией Матери. Но это письмо относится к чисто белорусской традиции. И однозначно мы с учеными-академиками говорим, что это белорусское национальное письмо. Но выражено это письмо отличием – тем, что Богородица не просто улыбается, она источает радость! Ее молитвенный лик радостью к роду человеческому выражается в молитвенных словах акафиста – «радуйся, Владычице, пред образом святым твоим радостию нас исполняющая». Олег Лепешенков:

Как была обретена эта икона?

Иерей Григорий Целков:

История интересная. Мы знаем, что эта икона древняя. Мы нашли документ, Новоселковскую летопись. В этом документе мы почерпнули важную информацию об иконе. Мы узнали, что она во время наполеоновского нашествия уже находилась на горе, но отряд «вестфальцев», проходя, сжег часовню. И когда богомольцы пришли на эту гору, то на пепелище нашли лишь образ Матери Божией – неприкосновенный! Он сохранился чудным образом!