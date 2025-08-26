Всебелорусский крестный ход прибыл из Жировичей в Минск

С благими мыслями и верой в сердце. Всебелорусский крестный ход прибыл в Минск из Жировичей. За 9 дней тысячи паломников преодолели почти 250 километров, чтобы принять участие в праздничном богослужении в честь 525-летия обретения чудотворной иконы Божией Матери Минская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжества в честь Минской иконы Божией Матери пройдут 26 августа в столице.

Этим утром верующие добрались до столицы. Почти 2,5 километра колонна проследовала вдоль проспекта Победителей. У Свято-Духова кафедрального собора их приветствовали представители духовенства во главе с митрополитом Минским и Заславским Вениамином.

Валентина Сивец:

Для меня радость поучаствовать в крестном ходе, который посвящен такой дате – 525 лет явления иконы Минской Божией Матери.

Иерей Дионисий Ковалев, настоятель прихода храма Пресвятой Богородицы деревни Копище Минского района:

Вся земля Минска находится под покровом Пресвятой Богородицы. Это ощущают и чувствуют люди до сих пор, поэтому и прибывают сюда сотни человек на крестный ход. Помолиться Божией Матери, поучаствовать в богослужении. Для многих верующих участие в Крестном ходе – личный ежегодный ритуал. Чтобы присоединиться к шествию, люди даже берут отпуск. Среди паломников – много молодежи. Чтобы стать частью этого масштабного действа, приезжают на белорусскую землю и зарубежные гости.