Всебелорусский крестный ход прибыл из Жировичей в Минск
С благими мыслями и верой в сердце. Всебелорусский крестный ход прибыл в Минск из Жировичей. За 9 дней тысячи паломников преодолели почти 250 километров, чтобы принять участие в праздничном богослужении в честь 525-летия обретения чудотворной иконы Божией Матери Минская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжества в честь Минской иконы Божией Матери пройдут 26 августа в столице.
Этим утром верующие добрались до столицы. Почти 2,5 километра колонна проследовала вдоль проспекта Победителей. У Свято-Духова кафедрального собора их приветствовали представители духовенства во главе с митрополитом Минским и Заславским Вениамином.
Валентина Сивец:
Для меня радость поучаствовать в крестном ходе, который посвящен такой дате – 525 лет явления иконы Минской Божией Матери.
Иерей Дионисий Ковалев, настоятель прихода храма Пресвятой Богородицы деревни Копище Минского района:
Вся земля Минска находится под покровом Пресвятой Богородицы. Это ощущают и чувствуют люди до сих пор, поэтому и прибывают сюда сотни человек на крестный ход. Помолиться Божией Матери, поучаствовать в богослужении.
Для многих верующих участие в Крестном ходе – личный ежегодный ритуал. Чтобы присоединиться к шествию, люди даже берут отпуск. Среди паломников – много молодежи. Чтобы стать частью этого масштабного действа, приезжают на белорусскую землю и зарубежные гости.
Сергей Вендин, турист (Россия):
Очень позитивно. Много братьев, сестер. Друзей много нашел. Познакомился. Везде нас встречали очень хорошо. Столы накрывали. Очень гостеприимно.
Александр Сухалет:
Это уже четвертый Крестный ход. Первые два полностью. Этот тоже. И третий не получилось полностью. Шли все вместе, молились, несли икону. Как отцы говорят, это, наверное, борьба с собой. Это школа смирения, любви, терпения. Ночевали кто в палатках, кто в храмах. А насчет поста, то батюшки благословили, есть то, чем нас кормили, а еды было много.
Божественная литургия стала центральным событием торжеств по случаю дня обретения Минской иконы Божией Матери.