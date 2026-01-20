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Подлинный раритет XVIII века – Национальный художественный музей открыл выставку одной иконы

20 января 2026 06:57
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Национальный художественный музей представил уникальную выставку – в центре внимания одна икона, подлинный раритет XVIII века. Зрители впервые могут увидеть образ «Богоявление», десятилетиями хранившийся в музейных фондах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подлинный раритет XVIII века – Национальный художественный музей открыл выставку одной иконы-2

Икона выделяется рядом редких художественных особенностей: Христос изображен со скрещенными на груди руками – такой жест смирения типичен для иконописных памятников той эпохи; вместо традиционных трех ангелов представлен лишь один, держащий светлый плат; а завершает композицию символ Святого Духа – голубь.

Подлинный раритет XVIII века – Национальный художественный музей открыл выставку одной иконы-4

Любовь Сысоева, ведущий научный сотрудник отдела древнебелорусского искусства Национального художественного музея Беларуси:
Икона датируется серединой XVIII века и происходит из Крестовоздвиженской церкви деревни Оброво Брестской области. Эта икона поступила в числе праздничного ряда иконостаса в 1970 году путем музейной экспедиции. В центре композиции представлен Христос вполоборота к Иоанну Крестителю. Иоанн Креститель его благословляет. И на противоположном берегу Иордана представлен ангел, держащий плат. И особенность изображения ангела – в его непокровенных руках.

Формат выставки одной иконы позволяет зрителю в полной мере сосредоточиться на шедевре, ощутить его духовную силу и художественную ценность. Экспозиция будет доступна до начала  апреля, чтобы дать посетителям возможность прикоснуться к сокровищам белорусской сакральной живописи.

# Выставки # Выставки в Минске # Национальный художественный музей # Иконы

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