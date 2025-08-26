Торжества в честь Минской иконы Божией Матери пройдут 26 августа в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральное событие – соборная Божественная литургия перед Свято-Духовым кафедральным собором. Ее возглавит Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин в сослужении архиереев и духовенства.

Предваряет богослужение встреча Всебелорусского крестного хода «Жировичи – Минск». Молитвенное шествие стартовало 18 августа из Свято-Успенского Жировичского монастыря. За девять дней крестоходцы посетили 21 храм в четырех епархиях и прошли около 250 километров. Паломники завершают свой путь от храма Покрова Пресвятой Богородицы к Свято-Духову кафедральному собору.

Минская икона Божией Матери – одна из главных и наиболее почитаемых православных святынь Беларуси. По преданию, она обретена в 1500 году на водах Свислочи и с тех пор неотлучно находится в Минске.