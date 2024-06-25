Эта икона исцелила от рака 4 степени! Узнали, какие чудеса происходят в Барколабовском монастыре
Островок в междуречье старицы Днепра и реки Лахвы – как отдельный мир, неподвластный времени. Здесь все о вечном. В Свято-Вознесенском женском монастыре хранится одна из главных белорусских святыней, заступница Поднепровья – Барколабовская Божья матерь. Уже 375 лет она освещает путь людям и помогает преодолеть трудности. Ее почитают наравне с Жировичской и Минской, рассказали в программе «Путевка BY».
История святого места начинается в 1641-м, когда местный магнат Богдан Стеткевич дарует живописные земли и выделяет средства на возведение монастыря. Строителем и духовным руководителем был игумен Кутеинского монастыря в Орше Иоиль Труцевич. Вместе с ним пришли и первые сестры. Изначально появился небольшой каменный храм в честь Иоанна Предтечи, затем огромный деревянный в честь Вознесения Господня.
Игуменья Ангелина, настоятельница Свято-Вознесенского женского Барколабовского монастыря:
В 1659 году случается очень неординарное событие. В наш монастырь чудным образом приходит икона чудотворная Божией Матери. Князь Пожарский со своими соратниками проезжал мимо ворот монастыря – вдруг лошади остановились. Но не только лошади, но и сама икона, которую князь Пожарский вез в обозе. Всегда он молился перед ней, и она всегда ему помогала. Когда уже наступил вечер, видя без результата свои действия, князь Пожарский идет в обитель и говорит матушке: видно, Божия Матерь хочет здесь быть. Игуменья Фотиния с сестрами занесли ее в большой храм Свято-Вознесенский и положили в середине храма на аналой. Но когда на утро они пришли, чтобы определить место, то все были очень удивлены и поражены. Это было второе чудо. Икона сама укрепилась с правой стороны от алтаря, с тех пор Барколабовский образ находится в храме с правой стороны от алтаря.
Образ исцелял даже слепых. Даровал детей, излечивал от псориаза и четвертой степени рака. Наедине с Одигитрией наступает просветление и находится верное решение. 24 июля, в День Барколабовской Божией Матери здесь царит особая атмосфера. Более 2 000 паломников собираются, чтобы попросить милости и поблагодарить за помощь во всем.
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