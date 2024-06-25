Эта икона исцелила от рака 4 степени! Узнали, какие чудеса происходят в Барколабовском монастыре

Игуменья Ангелина, настоятельница Свято-Вознесенского женского Барколабовского монастыря:

В 1659 году случается очень неординарное событие. В наш монастырь чудным образом приходит икона чудотворная Божией Матери. Князь Пожарский со своими соратниками проезжал мимо ворот монастыря – вдруг лошади остановились. Но не только лошади, но и сама икона, которую князь Пожарский вез в обозе. Всегда он молился перед ней, и она всегда ему помогала. Когда уже наступил вечер, видя без результата свои действия, князь Пожарский идет в обитель и говорит матушке: видно, Божия Матерь хочет здесь быть. Игуменья Фотиния с сестрами занесли ее в большой храм Свято-Вознесенский и положили в середине храма на аналой. Но когда на утро они пришли, чтобы определить место, то все были очень удивлены и поражены. Это было второе чудо. Икона сама укрепилась с правой стороны от алтаря, с тех пор Барколабовский образ находится в храме с правой стороны от алтаря.