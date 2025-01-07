Необычную икону создали в Гродно. Работа длилась почти год

В преддверии светлого праздника Рождества Христова ученица иконописной студии в Гродно написала необычную икону с библейским сюжетом. 9 месяцев понадобилось девушке, чтобы завершить технически сложную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лики святых, ясли с младенцем Иисусом, животные, ангелы, горы как символ восхождения молитвы к Богу и звездное небо. Классический сюжет Рождества в современном исполнении, но по строгим церковным канонам. Маргарита Петрова для своей работы взяла за основу авторскую икону известного белорусского живописца Антона Дайнеко. Но выбрала необычную палитру цветов и изменила технику прорисовки деталей. Образ получился таинственным и нарядным. Над ним трудилась почти год.

Маргарита Петрова, учащаяся молодежной иконописной студии «Покров»:

Формат был выбран большой, чтобы символично было. Это формат нестандартный, 60х60 сантиметров. Палитра цветов на данной иконе одновременно и темная, и светлая, но в то же время довольно холодная, так как действие происходит зимой, в ночи. Хотелось создать эту работу, сделать ее необычной. Чтобы люди посмотрели и поверили в чудо.

Рождественская икона в преддверии праздника в ее портфолио стала 50-й, юбилейной. Образ останется в дар Свято-Покровскому кафедральному собору в Гродно. Здесь и выставка икон одаренной Маргариты, малая часть творчества. Ведь ее работы уже находятся в четырех странах мира и в храме на малой родине – в деревне Изабелин. 10 лет назад началась ее дорога к духовному искусству – в молодежной иконописной студии «Покров».