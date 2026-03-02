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Новости по тегу #Игрушки

Белоруска создает авторские игрушки в стиле «Тедди»! Побывали в мастерской и показываем необычные работы
02 марта 2026 11:59

Белоруска создает авторские игрушки в стиле «Тедди»! Побывали в мастерской и показываем необычные работы

Выставка ёлочных игрушек открылась в Минске. И вот что в ней необычного
27 декабря 2025 13:32

Выставка ёлочных игрушек открылась в Минске. И вот что в ней необычного

Сделано в коллаборации с «Союзмультфильмом» – какие тренды задаёт фабрика ёлочных игрушек
28 ноября 2025 14:21

Сделано в коллаборации с «Союзмультфильмом» – какие тренды задаёт фабрика ёлочных игрушек

Календарные сюжеты и ностальгия по «Ну, погоди!». Показываем красивые мотивы для ёлочных игрушек
19 ноября 2025 18:07

Календарные сюжеты и ностальгия по «Ну, погоди!». Показываем красивые мотивы для ёлочных игрушек

Создатель игрушек Лабубу Ван Нин вошёл в число богатейших людей мира
28 августа 2025 13:20

Создатель игрушек Лабубу Ван Нин вошёл в число богатейших людей мира

Опасные игрушки – Госстандарт выявил более 300 наименований запрещённой детской продукции
31 мая 2025 07:54

Опасные игрушки – Госстандарт выявил более 300 наименований запрещённой детской продукции

Очаровательные гуси, советские куклы и фур-фурики. Ремесленница создаёт необычные ёлочные игрушки
30 декабря 2024 10:31

Очаровательные гуси, советские куклы и фур-фурики. Ремесленница создаёт необычные ёлочные игрушки

Победителей конкурса «Новогодняя театральная игрушка» назвали в Большом театре
21 декабря 2024 17:21

Победителей конкурса «Новогодняя театральная игрушка» назвали в Большом театре

Игрушки с советской романтикой! Как создают уникальные ватные новогодние украшения?
30 декабря 2023 17:07

Игрушки с советской романтикой! Как создают уникальные ватные новогодние украшения?

Какие игрушки безопасны для детей? Рассказываем, как проверяют кукол и плюшевых медведей
22 ноября 2023 11:20

Какие игрушки безопасны для детей? Рассказываем, как проверяют кукол и плюшевых медведей

Дети избалованы гаджетами. Как изменились игрушки за 20 лет?
29 декабря 2022 18:29

Дети избалованы гаджетами. Как изменились игрушки за 20 лет?

Как выглядели куклы наших предков? Рассказывают на Неделе национальной игрушки в гродненском детском саду
29 ноября 2022 08:12

Как выглядели куклы наших предков? Рассказывают на Неделе национальной игрушки в гродненском детском саду