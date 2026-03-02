Новости по тегу #Игрушки

Талантливая минчанка Елена Петрович волшебном мире Тедди оказалась неслучайно. Долго к этому шла и всему училась сама. Сказочное хобби поддержала вся семья.
Выставочный проект «Музей елочных игрушек» представлен в Национальном историческом музее.
За каждой идеей стоит творческая команда. Вместе они подбирают дизайн, форму и палитру оттенков будущей игрушки. Елочное украшение должно напоминать о торжестве, навеивать теплые воспоминания из детства и отвечать запросам современного покупателя.
Каждая игрушка – маленькая история: дизайнеры черпают вдохновение в природе и семейных воспоминаниях, мастера рождают уникальный рисунок.
В течение восьми месяцев Ван Нин заработал 18,8 млрд долларов.
Перед тем как изделия попадают на полки магазинов, они проходят тестирование на предмет соответствия требованиям. Проверяется состав, прочность материалов, острота краев и надежность крепления мелких деталей, чтобы ничто не несло угрозу здоровью малышей.
Все костюмчики и прически соответствуют эпохе и излучают свой особый шарм.
95 уникальных поделок, вдохновленных театральными постановками, украсили фойе Большого театра Беларуси.
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