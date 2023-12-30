Игрушки с советской романтикой! Как создают уникальные ватные новогодние украшения?

Приближающиеся новогодние и рождественские праздники преображают улицы городов. Загораются яркие разноцветные огни, наряжаются главные зимние красавицы – ели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У каждого своя традиция украшать символ Нового года. Елочные игрушки, гирлянды, современные и с историей, на любой вкус и цвет. Но существуют украшения, объединяющие столетия, – игрушки из ваты. О силе магнетизма сказочных долгожителей расскажет Татьяна Сидоренко.

Удивительная елочная игрушка «со снегом» внутри родилась в XIX веке. Альтернатива дорогим украшениям из стекла пришлась ко двору из-за использования доступного, податливого, удобного в работе материала. Их изготавливали на продажу мастера в артелях, делали и дома собственными руками. В XX веке, после революции, история елочных игрушек, в том числе из ваты, прерывается почти на два десятилетия, ведь елку наряжали на Рождество, а этот религиозный праздник был в Советском Союзе запрещен. И только в 1935 году советское правительство решило вернуть волшебный зимний праздник. Производство елочных украшений возродилось. Выпуск изделий из ваты также был налажен.

Жанна Граблюк, мастер:

Появились целые ватные мануфактуры. То есть это было производство игрушек. И затем интерес немножко угас с появлением изобилия в магазинах, что-то стало более доступным, люди стали про это забывать. И только сейчас, наверное, несколько лет назад, стала возрождаться ватная игрушка. На данный момент в нашей стране нет ни одного предприятия, которое изготавливает эти игрушки. Каждая из них изготавливается вручную, руками мастера, каждая индивидуальна. И сложно повторить ее даже самому мастеру.