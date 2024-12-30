Очаровательные гуси, советские куклы и фур-фурики. Ремесленница создаёт необычные ёлочные игрушки

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Новый год у Аллы Русначенко – круглый год! Неудивительно, ведь она родилась в Мурманской области – в крае северного сияния. От елочных игрушек мастерицы все в восторге! В ее руках рождается чудо – забавная советская детвора, колоритные гуси и милейшие фур-фурики.

Алина Русначенко, ремесленник:

Вот, например, игрушка Щелкунчик, все маленькие пуговички, прорисовочка, я старюсь, чтобы это все детально было и красиво, есть у меня вот эти ватные игрушки. Я их делала как раз, как советских детей, и в садик я ходила в такой же шапке, и шубка у меня такая была. Очень пользуются популярностью игрушки с батончиком и с птичками, потому что это всегда мило. Вообще это про эмоции! Когда коробчку открываешь – и такое удивление!

Как в кино! Мастерица – поклонница винтажного стиля. Чтобы создать очаровательные парочки, просматривает немало литературы. Все костюмчики и прически соответствуют эпохе и излучают свой особый шарм. Отдельная история – шапито. Компания клоунов неотразима и создает праздничный настрой. Сказочные куколки прописались не только в домах белорусов и россиян, но и переехали на дальние континенты от Америки до Австралии.