Хотите купить детскую игрушку? Эти рекомендации помогут выбрать безопасную

Погремушки, машинки и куклы. Полки детских магазинов радуют ассортиментом. В таком разнообразии родителям зачастую тяжело сориентироваться и выбрать, чем же порадовать своего малыша. Не все знают, что игрушка должна быть не только красивой, но и безопасной. На что стоит обратить внимание перед покупкой? Наталья Людвикевич, врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Взрослым необходимо помнить, что игрушки нужно приобретать исключительно в торговой сети города, где они сопровождаются удостоверениями качества и безопасности, а не где-то в переходах метро или на улице. Потому что там условия хранения не защищают от загрязнения игрушки и, как правило, у продавцов нет документов о качестве на данную продукцию.

Идеальная игрушка всегда идет в упаковке и содержит маркировочный ярлык с четкими надписями. Кроме того, изготовитель может указать особые условия хранения и обработки. Поэтому этикетка обязательна к изучению. Наталья Людвикевич:

Обращаем внимание на маркировку. На маркировочном ярлыке, как правило, нанесено наименование игрушки, возрастная адресованность и изготовитель. Некоторые игрушки сопровождаются инструкциями по эксплуатации, сборки и какими-то предупредительными надписями. Очень внимательно нужно изучать предупредительные надписи, потому что многие игрушки опасны в использовании, например, функциональные и по возрастным особенностям маленьким детям не подходят, могут использоваться только под наблюдением взрослых.

Делать выбор следует, исходя из возраста ребенка и его увлечений. Каждый малыш индивидуален, поэтому не стоит приобретать нужные только на ваш взгляд игрушки. Именно через игры с любимыми барби и кубиками ребенок формирует свой круг интересов. Галина Швец, детский психолог:

Дети изучают, исследуют, взаимодействуют с миром. У них развивается мышление, внимание, память, мелкая моторика. Благодаря игрушкам они прорабатывают свои негативные эмоции и учатся контролировать свои эмоции и чувства.

При выборе детских товаров особое внимание стоит обратить на прочность и качество материала. Кроме того, игрушка должна быть доброй. В общем оформлении предпочтительны яркие, светлые тона и никакого негативного подтекста. Галина Швец:

Игрушка должна быть многофункциональной. Благодаря этому ребенок будет дольше играть с ней, он будет придумывать новые игры. Например, при покупке куклы лучше взять куклу, которая открывает и закрывает глаза, у которой сгибаются руки, у которой длинные волосы. Благодаря этому ребенок будет еще придумывать новые прически. При покупке машинки лучше, чтобы открывались дверцы, крутился руль.

Малыши часто тянут все в рот, пытаясь попробовать игрушку на вкус. Поэтому не следует давать детям конструкторы с мелкими составляющими. Кроха легко может проглотить деталь и подавиться. Важно следить не только за выбором игрушек, но и за тем, как ваше чадо с ними играет. Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей квалификационной категории:

Плюшевые игрушки. У них есть противопоказания для маленьких детей. Это накопление пыли, которое может вызвать аллергию либо проблемы с верхними дыхательными путями. К пластиковым игрушкам необходимо относиться с осторожностью. Выбирайте их цельными, без мелких деталей, без резких запахов. Также пластик может вызывать контактную аллергию, обращайте на это внимание.