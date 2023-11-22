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Какие игрушки безопасны для детей? Рассказываем, как проверяют кукол и плюшевых медведей

22 ноября 2023 11:20
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Прежде чем стать лучшим другом вашему ребенку, каждая детская игрушка должна пройти обязательный фейс-контроль.

Какие игрушки безопасны для детей? Рассказываем, как проверяют кукол и плюшевых медведей-1

Наталья Грекова, заведующая лабораторией гигиены детей и подростков РУП «Научно-практический центр гигиены»:
Все игрушки должны быть безопасными и не нанести моментальный вред здоровью ребенка. Они не должны иметь острые кромки, чтобы не порезаться, надувная игрушка не должна лопнуть. Покупая игрушки, родители обязательно должны смотреть на возрастную адресованность. Если вы возьмете любой конструктор «Лего», вы увидите 6+, 12+, 14+ даже бывает. Это говорит о том, что целый штат врачей, психологов поработал над тем, чтобы понять, в каком возрасте эта игрушка принесет максимальную пользу.

Подробности в видео.

# Игрушки # общество # Вероника Макаревич # Фотофакт

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