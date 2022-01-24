Чем помыть и сколько раз в день обработать от микробов? Рассказываем, как ухаживать за детскими игрушками
Покупая игрушку для своего ребенка, каждый родитель должен заранее подумать, как сделать игру с ней максимально безопасной. Ведь не секрет, что на поверхности любого предмета скапливается огромное количество бактерий. Что уж говорить об игрушке, которую юное дарование, не щадя, может бросить на пол, а затем потянуть в рот? Надежда, мать троих детей, не понаслышке знает, как правильно стирать игрушки и ухаживать за ними.
Надежда Шавель, многодетная мама:
Игрушек у нас очень много, чаще всего мы стираем их в стиральной машине, но то, что не помещается, например, этот мишка, мы сдаем в химчистку. Сложности абсолютно никакой. Если за ними ухаживать, любая игрушка выглядит, как новая. Выверни ее и так и сяк – она всегда, как новая. Все чистенькие, аккуратненькие.
Татьяна Островская, заведующая отделением гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Сертифицированная игрушка будет иметь маркировочный ярлык. На нем содержится информация о том, какая это игрушка, в том числе срок годности и рекомендации изготовителя по уходу за этой игрушкой. При выборе метода ухода за игрушкой нужно ориентироваться на те рекомендации, которые дал изготовитель или поставщик.
Если мы говорим о ребенке раннего возраста, до года, он их тянет постоянно в рот (это в основном прорезыватели, пластмассовые игрушки), их нужно часто обрабатывать. Здесь уже насколько позволяет время и возможности. Но не реже одного раза в день. Если мы говорим про более старших деток, тогда еще имеет значение, какая конкретно это игрушка. Если это игрушка, с которой он очень часто играет, она пластмассовая и подлежит мытью, то ее в конце дня желательно помыть.
В этой семье также немалое количество приспособлений для ванной. Дети их очень любят. Но необходимо помнить, что такие игрушки также требуют дополнительного ухода.
Надежда Шавель:
После каждого купания обязательно их надо помыть, почистить, высушить и сложить в какой-нибудь удобный контейнер, чтобы они всегда были под рукой. Ребенок маленький, но он очень любит играть с этими игрушками.
Татьяна Островская:
Тщательно прополоскать. Обязательно, если она с какой-то дырочкой, пищалкой, посмотреть, чтобы вся вода из игрушки вышла. Положить на чистое полотенце, чтобы она высохла. Потому что если этого не делать, то на подобной игрушке может и плесень какая-то появиться, еще что-то.
Особое внимание следует обратить на моющие и дезинфицирующие средства, которыми вы обрабатываете игрушки. Убедитесь, что они подходят для таких целей. Для стирки также подойдет обычное хозяйственное либо детское мыло, шампунь и порошок. Стирать плюшевых героев рекомендуется при температуре 30-40 градусов. Не пренебрегайте этими правилами, ведь безобидная игрушка может стать настоящим рассадником бактерий в руках малыша.
Татьяна Островская:
Респираторные и кишечные инфекции, которые распространены в коллективе, могут распространяться через игрушку. Для тех вирусов и инфекций, для которых характерен контактно-бытовой механизм передачи. Ребенок чихнул или взял в рот эту игрушку, таким образом микробы попали на поверхность.
Еще один момент, на который хочется обратить внимание, – срок годности и срок службы. Если они истекли, то какие-то детали игрушки могут быть уже непригодны для использования. Придерживайтесь этих рекомендаций, и тогда игры вашего ребенка принесут только положительные эмоции.