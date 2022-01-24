Чем помыть и сколько раз в день обработать от микробов? Рассказываем, как ухаживать за детскими игрушками

Покупая игрушку для своего ребенка, каждый родитель должен заранее подумать, как сделать игру с ней максимально безопасной. Ведь не секрет, что на поверхности любого предмета скапливается огромное количество бактерий. Что уж говорить об игрушке, которую юное дарование, не щадя, может бросить на пол, а затем потянуть в рот? Надежда, мать троих детей, не понаслышке знает, как правильно стирать игрушки и ухаживать за ними.

Надежда Шавель, многодетная мама:

Игрушек у нас очень много, чаще всего мы стираем их в стиральной машине, но то, что не помещается, например, этот мишка, мы сдаем в химчистку. Сложности абсолютно никакой. Если за ними ухаживать, любая игрушка выглядит, как новая. Выверни ее и так и сяк – она всегда, как новая. Все чистенькие, аккуратненькие.

Татьяна Островская, заведующая отделением гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Сертифицированная игрушка будет иметь маркировочный ярлык. На нем содержится информация о том, какая это игрушка, в том числе срок годности и рекомендации изготовителя по уходу за этой игрушкой. При выборе метода ухода за игрушкой нужно ориентироваться на те рекомендации, которые дал изготовитель или поставщик.

Если мы говорим о ребенке раннего возраста, до года, он их тянет постоянно в рот (это в основном прорезыватели, пластмассовые игрушки), их нужно часто обрабатывать. Здесь уже насколько позволяет время и возможности. Но не реже одного раза в день. Если мы говорим про более старших деток, тогда еще имеет значение, какая конкретно это игрушка. Если это игрушка, с которой он очень часто играет, она пластмассовая и подлежит мытью, то ее в конце дня желательно помыть.

В этой семье также немалое количество приспособлений для ванной. Дети их очень любят. Но необходимо помнить, что такие игрушки также требуют дополнительного ухода. Надежда Шавель:

После каждого купания обязательно их надо помыть, почистить, высушить и сложить в какой-нибудь удобный контейнер, чтобы они всегда были под рукой. Ребенок маленький, но он очень любит играть с этими игрушками. Татьяна Островская:

Тщательно прополоскать. Обязательно, если она с какой-то дырочкой, пищалкой, посмотреть, чтобы вся вода из игрушки вышла. Положить на чистое полотенце, чтобы она высохла. Потому что если этого не делать, то на подобной игрушке может и плесень какая-то появиться, еще что-то.

Особое внимание следует обратить на моющие и дезинфицирующие средства, которыми вы обрабатываете игрушки. Убедитесь, что они подходят для таких целей. Для стирки также подойдет обычное хозяйственное либо детское мыло, шампунь и порошок. Стирать плюшевых героев рекомендуется при температуре 30-40 градусов. Не пренебрегайте этими правилами, ведь безобидная игрушка может стать настоящим рассадником бактерий в руках малыша.