Варежки, красочные тигры и яркие пингвины. Какие ёлочные украшения делают дети своими руками

Новости Беларуси. В Минской области проходит конкурс елочных игрушек. Старт ему дала Белорусская республиканская пионерская организация, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мягкие варежки, красочные тигры и яркие пингвины. В Дзержинской гимназии ребята активно включились в создание новогодних игрушек для конкурса. Например, братья Арсений и Андрей Сергеевы сделали сову. Клеили игрушку целый час, тщательно подбирая подходящие цвета.

Арсений Сергеев, ученик гимназии Дзержинска:

Мы сделали такую сову, потому что это символ гимназии и мудрости. Делали с братом и мамой.

Андрей Сергеев, ученик гимназии Дзержинска:

Мама помогает склеивать, а я либо Арсений вырезаем из фетра, а я сшиваю. Я люблю шить из-за того, что у меня быстрая моторика рук и это залипательное занятие.