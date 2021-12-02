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Варежки, красочные тигры и яркие пингвины. Какие ёлочные украшения делают дети своими руками

02 декабря 2021 15:37
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Новости Беларуси. В Минской области проходит конкурс елочных игрушек. Старт ему дала Белорусская республиканская пионерская организация, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Варежки, красочные тигры и яркие пингвины. Какие ёлочные украшения делают дети своими руками-1

Мягкие варежки, красочные тигры и яркие пингвины. В Дзержинской гимназии ребята активно включились в создание новогодних игрушек для конкурса. Например, братья Арсений и Андрей Сергеевы сделали сову. Клеили игрушку целый час, тщательно подбирая подходящие цвета.

Варежки, красочные тигры и яркие пингвины. Какие ёлочные украшения делают дети своими руками-4

Арсений Сергеев, ученик гимназии Дзержинска:
Мы сделали такую сову, потому что это символ гимназии и мудрости. Делали с братом и мамой.

Варежки, красочные тигры и яркие пингвины. Какие ёлочные украшения делают дети своими руками-7

Андрей Сергеев, ученик гимназии Дзержинска:
Мама помогает склеивать, а я либо Арсений вырезаем из фетра, а я сшиваю. Я люблю шить из-за того, что у меня быстрая моторика рук и это залипательное занятие.

Варежки, красочные тигры и яркие пингвины. Какие ёлочные украшения делают дети своими руками-10

А вот Ксения Смольская сделала символ наступающего года – яркого тигра. Ее работа – одна из лучших в районе и прошла на областной этап. На одной игрушке Ксения решила не останавливаться. Для украшения гимназической елки она уже создает новые шедевры.

Подробности в видеоматериале.

# Игрушки # общество # Арсений Сергеев # Полина Лепешко # Яна Дубинина # Наталья Павловская # Андрей Сергеев # Анастасия Кончиц # Ксения Смольская # Фотофакт

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