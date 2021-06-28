Занятие для непосед. Помогают ли игрушки-антистресс?

Чем бы дитя ни тешилось. Сейчас в моде у подрастающего поколения пластиковые или резиновые игрушки для нажатия пальцами. Повертеть такую игрушку в руках – это отличный способ повысить концентрацию внимания, уменьшить беспокойство и справиться с тревогой.

Мария Горбунова, детский медицинский психолог:

С точки зрения психологии, это, конечно, больше снижение эмоционального напряжения, снижение уровня тревоги, то есть переключение вашего внимания, когда вы что-то теребите, вы даже немножко успокаиваетесь. Они полезны частично больше, потому что сказать, что их применяют для развития моторики целенаправленно, вряд ли можно. Нажатие на игрушки и предметы – занятие для непосед, это заземляет их, снижая уровень напряжения. Почему сейчас они так популярны? В интернете эти игрушки демонстрируются везде, устраиваются конкурсы, а блогеры рассказывают о разновидностях игр.

Мария Горбунова:

Если ребенку взрослый может предложить сыграть в игру в обе руки пальчиками, например. И ребенок начнет жмякать разными пальцами – это сразу задействуются оба полушария, это хорошо, полезно. Еще можно придумать игры на ловкость, тоже кто-то бросает мячики в эти поп-иты. Это мы смотрим, мы фиксируемся, внимание наше направлено, и мы следим, отсчитываем. На скорость, у кого быстрее. Несколько лет назад в тренде у детей были «спиннеры» – игрушки для вращения в руках, так называемые мини-тренажеры для пальцев. Многие нервные окончания, расположенные на наших запястьях и руках, напрямую связаны с мозгом. Отсюда и такой успокаивающий эффект.

Мария Горбунова:

Всегда полезно. Сделать тесто, например. Туда добавляются соль, вода, можно масла немного. Это все смешивать в пропорциях, и это будет как глина такое тесто. Можно его раскрашивать, можно придумывать тоже различные игры. Телесная терапия не предусматривает как такового развития мелкой моторики, если бездумно нажимать на игрушку. Важно обозначить «правила» своей игры, задействуя и сообразительность ребенка.