Как выглядели куклы наших предков? Рассказывают на Неделе национальной игрушки в гродненском детском саду

Новости Беларуси. Мастер-классы по созданию глиняных и соломенных кукол, выставка-конкурс самодельных игрушек от родителей и творческие номера по изучению белорусского орнамента для самых маленьких. В гродненском детском саду проходит Неделя национальной игрушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, педагоги прививают детям любовь к своей истории и традициям. Подробнее – в нашем материале.

Галина Буро, корреспондент:

Кукла – одна из первых игрушек, которую создал человек. Именно по куклам, которые изготавливали в разных странах, можно проследить историю и культуру, национальные черты, традиции и верования целых народов. Так, белорусская кукла выполняла, прежде всего, обрядово-ритуальную функцию. Считалось, что такой атрибут не только забавляет детей, но и служит оберегом для дома и способствует благополучию семьи. Интерес к своим традициям в гродненском детском саду № 54 прививают с ранних лет – организовали Неделю белорусской куклы.

Вы хаціце паслухаць, як гучыць гэта цацка, зробленая з гліны? Цацка-свістулька беларуская. Толькі ціхенька, чакайце, вы не свісціце, пасвішчу я.

Историю возникновения белорусской национальной куклы здесь уже знает, пожалуй, каждый ребенок. Воспитатели в игровой форме рассказывают, как выглядели игрушки наших предков, из каких материалов их изготавливали, какие узоры и орнамент вышивали на одеждах. На мастер-классах дети учились и сами изготавливать куклы-мотанки и ангелов-хранителей. Но в детском саду решили пойти еще дальше – объявили творческий конкурс для воспитанников и их родителей на лучшую игрушку в национальном стиле. Сами не ожидали, что соревнование вызовет такой интерес. Организовали выставку из работ: от аистов, связанных крючком, до национальных белорусских кукол.

Полина Жук, воспитанница детского сада № 54 Гродно:

Я люблю играть с разными игрушками, а особенно с куклами. Мама мне рассказывала, что можно сделать куклу из соломы, из ниток и льна. А мы сделали куклу из ткани. Кукла Аринка стала моей любимой игрушкой.

Александрина Мойсейчик-Матович, воспитанница детского сада № 54 Гродно:

У нас в саду проходит конкурс белорусской игрушки. Мы с бабушкой хотим поучаствовать. Мы рассматривали альбом и открытки. Мы долго думали, какую нам игрушку сделать. Мы сделали мальчика и девочку. И назвала я их Василь и Василинка.

Победителей конкурса выберут сами родители путем онлайн-голосования. Тем временем мастера из центра ремесел провели мастер-классы и для самих воспитателей, ведь они должны обладать знаниями о техниках изготовления национальных игрушек, чтобы правильно донести информацию детям. Ведь здесь растят юных патриотов – в каждой группе создали белорусский уголок.

Татьяна Горбанова, заместитель заведующей детского сада № 54 Гродно:

Наша ўстанова дашкольнай адукацыі мае напрамак дзейнасці грамадзянска-патрыятычны. Асноўная задача гэтага навучальнага года накіравана на выхаванне любові ў выхаванцаў да малой радзімы праз азнаямленне іх з дэкаратыўна-прыкладным мастацтвам Беларусі. Нашыя выхаванцы, нягледзячы на розны ўзрост, таксама былі зацікаўлены гэтай тэмай. Выхавацелі з імі спрабавалі рабіць розныя віды цацак, дзеці сваімі рукамі зрабілі гліняныя цацкі-свістулькі, якія потым прымянілі ў музычная забаве, якая называлася «У госці да Васілінкі».