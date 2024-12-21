Победителей конкурса «Новогодняя театральная игрушка» назвали в Большом театре

Щелкунчик, Фея Драже, Ангел Рождества и Нового года, Жар-птица и Царевна-Лебедь. 195 уникальных поделок, вдохновленных театральными постановками, украсили фойе Большого театра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Щелкунчик, Фея Драже, Ангел Рождества и Нового года, Жар-птица и Царевна-Лебедь. 195 уникальных поделок, вдохновленных театральными постановками, украсили фойе Большого театра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь назвали победителей 11-го семейного конкурса. Две номинации: «Лучшая детская игрушка» и «Лучшая семейная игрушка». Компетентному жюри было нелегко, ведь каждая работа неповторима, завораживает и создает праздничную атмосферу. А фантазия мастеров безгранична.
В своих работах они воплотили образы любимых театральных героев, используя разнообразные техники и материалы. И члены жюри и участники запомнят этот конкурс надолго. Ведь каждый ребенок получил взамен своей работы индивидуально подобранный подарок от одного из членов жюри.
Мария Ларионова, участница номинации «Лучшая детская игрушка»:
Я делала детство Кота Базилио. Сначала вышивала ноги, делала трафарет, потом пришивала пуговицы на глаза, нос, облепливала фоамираном. И проволоку еще, чтобы он двигался.
Анна Аброжевич, обладатель Гран-при в номинации «Лучшая семейная игрушка»:
Посетили балет «Щелкунчик». И возникла идея создать образ Марии с ее подарком. Попытались немножко включить белорусские промыслы, такие как вышивка крестиком.
Юлия и София Камарие, 2 место в номинации «Лучшая детская игрушка»:
Мы были в летнем лагере и сделали поделку ангелочка. Я очень рада, но не ожидала такого вообще. Думаю, что будут радоваться родители, родные.
Наталья Барановская, режиссер награждения:
Мы, конечно, хотели бы наградить всех, но в данной ситуации можем тех, кто занял призовые первое, второе, третье место и Гран-при. В этом году мы разделили, чтобы поздравить как можно больше деток.
И традиционно в инициативе участвовали талантливые и креативные семьи из разных уголков Беларуси. К слову, в этом году возраст самого младшего участника составил 2 года.