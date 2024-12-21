Победителей конкурса «Новогодняя театральная игрушка» назвали в Большом театре

Щелкунчик, Фея Драже, Ангел Рождества и Нового года, Жар-птица и Царевна-Лебедь. 195 уникальных поделок, вдохновленных театральными постановками, украсили фойе Большого театра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь назвали победителей 11-го семейного конкурса. Две номинации: «Лучшая детская игрушка» и «Лучшая семейная игрушка». Компетентному жюри было нелегко, ведь каждая работа неповторима, завораживает и создает праздничную атмосферу. А фантазия мастеров безгранична.

В своих работах они воплотили образы любимых театральных героев, используя разнообразные техники и материалы. И члены жюри и участники запомнят этот конкурс надолго. Ведь каждый ребенок получил взамен своей работы индивидуально подобранный подарок от одного из членов жюри.