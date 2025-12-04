В Минске проходит турнир по художественной гимнастике на призы БФСО «Динамо»

Традиционный турнир по художественной гимнастике на призы БФСО «Динамо» собрал представительниц со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Также в Минск прибыли гостьи из Балтийска, Калининграда и Петрозаводска.

Один из самых красивых и зрелищных видов спорта, за которым скромно скрывается титанический труд и сила воли солдата спецназа – это художественная гимнастика. Женственность, культура и эстетика, которая стоит на черных буднях, проводимых на гимнастическом ковре более чем шесть часов в день. Турнир на призы БФСО «Динамо» – главный старт школы и открывается он как большой праздник, в котором гимн страны на первом месте.

Дмитрий Балаба, председатель центрального совета БФСО «Динамо»:

Я сегодня очень сильно впечатлился, когда наши прекрасные девочки с большим воодушевлением исполнили гимн Республики Беларусь. Это действительно вызывает определенный национальный подъем. А то, что наша школа по художественной гимнастике одна из сильнейших – это так оно и есть. Заканчивается реконструкция прекрасного комплекса благодаря усилиям главы государства, благодаря его поддержке мы скоро обретем уже этот дом. Там наши юные грации раскроются в полной мере.

В течение трех дней 117 участниц разыграют награды в многоборье и отдельных видах. А в конце турнира будут вручены две прекрасные тиары: «Мисс турнира» и «Мини мисс».