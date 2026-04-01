Белоруски завоевали 9 медалей на Дельфийских играх стран ШОС – пообщались с одной из победительниц

Белорусы с триумфом выступили на Первых молодежных Дельфийских играх в рамках Шанхайской организации сотрудничества. В копилке нашей страны 9 медалей, и это не шутка. Среди победительниц Ксения Трот, студентка Белорусской государственной академии искусств. Она завоевала золото в номинации «Художественное ремесло». Ксения в гостях в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Юрий Царев, ведущий:

Расскажите нам, что это за соревнования и как происходило все?