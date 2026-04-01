Белоруски завоевали 9 медалей на Дельфийских играх стран ШОС – пообщались с одной из победительниц

Белорусы с триумфом выступили на Первых молодежных Дельфийских играх в рамках Шанхайской организации сотрудничества. В копилке нашей страны 9 медалей, и это не шутка. Среди победительниц Ксения Трот, студентка Белорусской государственной академии искусств. Она завоевала золото в номинации «Художественное ремесло». Ксения в гостях в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Юрий Царев, ведущий:
Расскажите нам, что это за соревнования и как происходило все?
Ксения Трот, студентка факультета дизайна и декоративно-прикладного искусства БГАИ:
Молодежь собралась из разных стран в Бишкеке, столице Кыргызстана. Мы представляли каждый свое ремесло, свое искусство. То есть это были соревнования не только по художественным ремеслам, также там представлялось изо, пение, танец, различные были номинации, на которых мы соревновались и показывали, на что способны.
Александра Каштанова, ведущая:
С вытинанкой вы приехали одна?
Ксения Трот:
Да, конкретно с вытинанкой больше не было. От Кыргызстана были изделия из войлока, они валяли. От Пакистана была керамика, то есть они лепили из глины. Также было представлено панно из кожи. Много всего интересного.
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