МИД РФ: Вашингтон пытается склонить Киев к компромиссам с Москвой

США работает в направлении получения согласия от Киева на компромиссные решения с Москвой, пишет ТАСС.

По словам заместителя главы МИД России Михаила Галузина, американской стороной предложены ряд идей взаимоприемлемого характера. Дипломат указал, что российская сторона с идеями согласна, они учитывают первопричины конфликта и необходимость их устранения, а также ситуацию на земле. На данный момент, по его ловам, задачей является получение Соединенными Штатами согласия на эти предложения со стороны Киева.

Галузин также напомнил, что Владимир Зеленский ранее объявил, что Киев не будет выводить войска с Донбасса.

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