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Президент Беларуси поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом

01 апреля 2026 07:53
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Александр Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом. Президент подчеркнул, что в этот день последователи иудаизма вспоминают важное событие в истории еврейского народа – освобождение от многовекового рабства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом-2

«Для верующих это время духовного обновления, переосмысления пройденного пути и определения новых целей. Опора на культурное наследие, традиции и уважение к обычаям предков способствуют укреплению диалога и согласия в нашем многоконфессиональном обществе», – отметил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал верующим иудейской конфессии здоровья, мира и счастливого Песаха.

# Александр Лукашенко

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