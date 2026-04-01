Президент Беларуси поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом

Александр Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом. Президент подчеркнул, что в этот день последователи иудаизма вспоминают важное событие в истории еврейского народа – освобождение от многовекового рабства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.